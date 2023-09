Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus – Des caractéristiques techniques impressionnantes

Les Xiaomi Redmi Note 13 et Redmi Note 13 Pro sont officiels en Chine. Xiaomi s’est surpassé.

Les très attendus Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+ ont été dévoilés le 21 septembre. Xiaomi a réussi à faire encore plus fort qu’avec les Redmi Note 12.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus – Un écran encore plus lumineux

Sur le papier leurs caractéristiques techniques sont impressionnantes pour ce segment de prix. Le constructeur a particulièrement soigné le Redmi Note 13 Pro+. Les versions noire et blanche ont un dos en verre mat et la troisième est en cuir végan multicolore.

Le Xiaomi Redmi Note Pro+ est également certifié IP68 et son écran a des bords incurvés. La diagonale de cette dalle AMOLED mesure 6,67 pouces comme celle du Redmi Note 12 Pro+. Son taux de rafraichissement monte à 120Hz et sa résolution est de 1220 x 5712 pixels.

Xiaomi a élevé le niveau de luminosité à 1800 nits au lieu de 900 nits. Le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran qui est protégé par une couche de verre Gorilla Glass Victus.

Un nouveau processeur plus puissant

Le Redmi Note 13 Pro+ troque son processeur Mediatek Dimensity 1080 contre un Dimensity 7200 Ultra. Il est assisté par 16Go de RAM DDR5 et 512Go de stockage en UFS 3.1. L’ensemble est refroidi par une chambre en graphite de 4000mm2. Avec une telle configuration, les plus gros jeux vidéo devraient tourner sans problème.

La partie photo ne déçoit pas non plus. Le smartphone reprend le même capteur principal Samsung Isocell HP3 de 200MP pixels (1/14’’). Il est couplé avec un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP.

Le Redmi Note 12 Pro+ faisait de très belles photos. Il n’y a pas de raison que le Redmi Note 13 Pro+ ne fasse pas aussi bien. Le capteur ne change pas non plus avec une résolution de 16MP. On retrouve également une batterie de 5000mAh avec une recharge 120W.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est vendu en Chine à environ 320€ mais il ne faut pas rêver. Son prix sera plus dans les 500€ quand il arrivera en Europe l’année prochaine.

