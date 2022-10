Xiaomi sort une pluie de nouveaux appareils

Xiaomi a dévoilé les Xiaomi 12T Pro et 12T à Munich mais ce ne sont pas les seuls produits que le constructeur a présenté sur scène. Xiaomi sort également une pluie d’appareils AIoT.

Tablette, montre connectée, écouteurs sans fil, TV et autres, Xiaomi occupe tous les terrains.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

La Xiaomi Smart Band 7 Pro passe en mode montre connectée. Il est doté d’un écran AMOLED rectangulaire de 1,64 pouces. Suivi du sommeil, coach sportif, le Band 7 Pro intègre plus de 110 modes de sports pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

Il embarque un nouveau système GNSS qui permet un positionnement plus rapide et un suivi d’itinéraire plus précis. Le Smart Band 7 Pro a un pression de 5ATM et sa batterie lui offre une autonomie de 12 jours.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est disponible à la vente à partir de 99,99 €. Pour tout achat entre le 4 et le 10 octobre une réduction de 20€ est appliquée immédiatement.

Redmi Pad

La Redmi Pad est une tablette avec un grand écran de 10,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Cette dalle est encadrée de quatre haut-parleurs Dolby Atmos. On trouve à l’avant une caméra de 8MP avec un angle de 105° calibré pour les appels vidéo.

La tablette est alimentée par une grosse batterie de 8000mAh compatible avec la charge 18W.

La Redmi Pad est vendue 299€.

Redmi Buds 4 Pro et Redmi Buds 4

Les deux écouteurs offrent un une autonomie plus poussée et un temps de charge réduit. Les Redmi Buds 4 offrent respectivement une autonomie de 30 heures et 36 heures avec l’étui de recharge.

Seuls les Redmi Buds 4 disposent de 6 heures d’autonomie. Le modèle Pro va jusqu’à 9 heures. 5 minutes de charge permettent d’écouter de la musique pendant 2 heures.

Pour finir, les Redmi Buds 4 sont dotés d’une fonction d’annulation du bruit à deux microphones tandis que les Buds 4 Pro gagnent un micro supplémentaire. Ils atténuent les bruits jusqu’à 43-db.

Les Xiaomi Buds 4 sont vendus à 69,99€ et les Buds 4 Pro sont au prix de 89,99€. Ils bénéficient d’une réduction de 10€ pendant la période du 4 au 10 octobre.

Xiaomi TV Q2 Series

La dernière série Xiaomi TV Q2, est disponible en 3 tailles : 50, 55 et 65 pouces. Ils sont tous équipés d’une dalle 4K qui fonctionne avec une technologie d’affichage Quantum et une qualité audio Dolby Atmos.

La série Xiaomi TV Q2 Series est disponible en 50”, 55” et 65” aux prix respectifs de 699€, 799€ et 899€. Une remise de 50€ est appliquée entre le 4 et le 7 octobre.