Youtube – Google ajoute de nouvelles fonctions à son interface

Google fait évoluer l’interface de Youtube en y ajoutant de nouvelles fonctions. Quelles-sont ces nouveautés ?

Youtube totalise près de 2,3 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois, plus d’1 milliard d’heures de vidéo sont visionnées dans le monde chaque jour et 98 000 vidéos sont regardées en 1 seconde.

Ces chiffres donnent le vertige. Google a décidé d’améliorer le confort de lecture des utilisateurs Youtube sur ordinateur, TV et smartphone.

Youtube – Une nouvelle recherche plus précise

Google améliore le déplacement et la recherche d’une scène au sein d’une vidéo. En maintenant appuyé son doigt sur l’écran et en le déplaçant à droite ou à gauche, on fait apparaître une timeline.

On peut voir et s’arrêter au moment exact ce que l’on souhaite regarder. Sur ordinateur, il faut placer le curseur de la souris sur la barre de lecture en maintenant le bouton gauche enfoncé et remonter le curseur vers le haut de l’écran.

Tapotez deux fois sur la droite ou la gauche l’écran de votre smartphone vous fera également avancer ou reculer de 10 secondes.

Zoomer dans un vidéo Youtube

Une autre des nouvelles fonctions intéressantes est le zoom. Google a ajouté un mode Pinch to zoom sur iOS et Android. Il permet de faire un focus sur une partie de la vidéo en rapprochant ou en écartant ses doigts.

La troisième évolution majeure s’adresse aux adeptes du mode sombre. Youtube met de l’ambiance dans votre lecteur vidéo avec l’Ambiant Mode. Il diffuse autour de la fenêtre de visionnage la couleur dominante qui apparaît à l’écran.

L’interface a aussi bénéficié d’un petit relooking avec des options de partage et d’abonnement plus lisibles.

D’ailleurs n’hésitez pas à regarder nos vidéos et à vous abonner à notre chaine Youtube.