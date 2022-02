Youtube - Un nouveau player sur Android et iOS quelles nouveautés ? - IDBOOX

Il y a du nouveau sur Youtube. L’application sur Android et iOS se transforme. Le lecteur vidéo se refait une beauté.

Sans crier gare, Youtube a modifié son application de lecture vidéo. Il y a plus d’options visibles en un seul coup d’œil et pourtant elle semble beaucoup plus légère et aérée.

Comment accéder à ce nouveau player ? Nous avons visionné une vidéo depuis l’application Youtube sur un smartphone sous Android 12. La nouvelle interface apparaît lorsqu’on est en plein écran.

Quelles sont les nouveautés de ce player ? On découvre sur la gauche une série d’icônes. Elle rassemble les boutons J’aime et Je n’aime pas, un accès direct aux commentaires, une sauvegarde dans la Playlist et les options de partage.

Youtube et le compteur Je n’aime pas

C’est une sujet qui a fait couler beaucoup d’encre sur le web et les réseaux, Google envisageait de supprimer le compteur Je n’aime pas. Comme vous le remarquez le petit pouce bas est toujours là. Vous pouvez toujours indiquer que vous n’appréciez pas une vidéo mais le compteur n’est plus affiché.

Youtube a pris cette décision pour éviter les abus et les dérives de certaines personnes qui s’en servaient pour pénaliser d’autres Youtubeurs.

De l’autre côté de l’écran, on découvre un bouton Plus de Vidéos qui fait apparaître les vidéos recommandées en surimpression. Les boutons de lecture et de contrôle sont au centre de la vidéo.

En haut à gauche de l’écran, d’autres icônes permettent d’activer la lecture automatique ou encore les sous-titres automatiques. Cette interface plus claire est vraiment très agréable à utiliser. Testez tout cela sur notre chaine Youtube !