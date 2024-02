Honor Pad 9 Test – Une tablette taillée pour les loisirs

La Honor Pad 9 partage la vedette avec le Honor Magic 6 Pro au MWC de Barcelone. Nous avons pu la tester avant son lancement. (Test non sponsorisé)

La Honor Pad 9 mise sur une ligne simple et épurée mais avec son grand écran de 12,1 pouces elle ne passe pas inaperçue. Cette tablette se destine aux loisirs et le travail.

Honor Pad 9 – Un grand écran parfait pour la vidéo

La dalle arbore un bord noir fin et symétrique. Le rapport corps / écran est de 88%. Avec une telle surface, elle est parfaite pour visionner des vidéos. La résolution est de 2,5K et son taux de rafraichissement monte à 120Hz mais il ne s’agit pas d’une dalle LTPO.

On retrouve certaines des certifications présentes sur le Honor Magic 6 Pro. Comme sur le smartphone, la Honor Pad 9 est centrée sur l’humain. Elle intègre des technologies comme le Dynamic Dimming ou le Circadian Night Display qui augmentent le confort visuel et diminue la fatigue des yeux.

C’est appréciable surtout avec un écran de cette taille qui incite à se plonger dans une série Netflix. La tablette est également certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free.

Vous allez pouvoir regarder des films dans les meilleures conditions surtout si vous ne le faites pas en extérieur. La Honor Pad 9 n’est clairement pas une tablette qui vous incitera à vous allonger dans l’herbe pour regarder des films. La luminosité ne dépasse pas 500nits. Cela la rend difficilement utilisable en extérieur. Les reflets sur l’écran ne vous y inciteront pas non plus.

Un son enveloppant

La qualité du son est à la hauteur de l’écran. La tablette est littéralement encerclée par des haut-parleurs. Son système en comporte huit pour diffuser un son immersif. On est réellement enveloppé. Le son semble venir de tous les côtés. La tablette joue principalement dans la gamme des mediums mais le son est clair et puissant. Vous pouvez monter le volume sans craindre de saturation.

Une tablette polyvalente

Du côté des performances, la tablette tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. C’est la même puce qui alimente le Honor Magic 6 Lite. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage. Vous pouvez ajouter 8Go de RAM virtuelle en cas de besoin.

Cette architecture vous autorise à jouer à Genshin Impact avec les curseurs réglés sur le niveau faible. Le jeu Call of Duty Mobile est moins gourmand. Vous pourrez y jouer dans de meilleures conditions avec des graphismes élevés et une fréquence d’image très élevée.

La Honor Pad 9 tient la journée grâce à sa conséquente batterie de 8300mAh. Elle lui offre jusqu’à 11 heures de streaming vidéo. Elle est compatible avec la Supercharge 35W.

Ce qu’on pense de la Honor Pad 9

La Honor Pad 9 est un bon choix si vous cherchez une tablette avec un grand écran et un son de qualité. Elle est parfaite pour du streaming par exemple.

Fine et légère, elle est agréable à manipuler. Elle pèse 555g et elle ne mesure que 6,96 mm d’épaisseur. On peut la glisser facilement dans un sac pour l’emmener partout avec soit.

Son processeur ne la classe pas dans la catégorie des tablettes puissantes mais il est polyvalent et ne vous limitera pas dans son utilisation.

