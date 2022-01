Samsung Galaxy Tab A8 – Une tablette familiale pour les loisirs à 249€ - IDBOOX

Samsung a profité du CES 2022 pour lancer la tablette Galaxy Tab A8 avec un design repensé pour plus de confort.

Samsung a apporté des changements à sa tablette familiale. La Galaxy Tab A8 gagne un écran plus grand pour un meilleur confort de visionnage. La dalle passe de 10,4 à 10,5 pouces.

Cela peut paraître minime mais Samsung a également diminué la bordure qui encadre l’écran. Elle mesure maintenant 10,2 mm ce qui fait passer la surface de la dalle de 263,1 mm à 266,9mm.

La résolution de cet écran LCD 16:10 atteint 1920 x 1200 pixels.

Galaxy Tab A8 – Une tablette plus performante

Ce nouvel écran modifie légèrement ses dimensions. La tablette est légèrement plus fine que la Galaxy Tab A7 mais en contrepartie elle devient plus lourde. Elle mesure 6,9 mm d’épaisseur au lieu de 7mm et elle pèse 508g au lieu de 476g.

La Galaxy Tab A8 est orientée loisirs et divertissements. Samsung a donc soigné la qualité du son en intégrant 4 haut-parleurs AKG compatibles Dolby ATMOS. C’est un bon point pour une tablette d’entrée de gamme.

La tablette tourne avec un processeur octo-cœurs de 2GHz. Il est sensé être 10% plus performant que celui de la Galaxy Tab A7. Il est assisté par 3Go de RAM et la capacité de stockage est extensible jusqu’à 1To via microSD.

Si vous aviez l’idée de prendre des photos avec votre tablette, elle est dotée d’un capteur arrière de 8MP et d’un autre de 5MP à l’avant.

On retrouve sous le capot une batterie de 7040mAh compatible avec la charge 15W. Cependant vous devrez vous contenter du chargeur 7,75W fourni dans la boite.

Les prix

Il existe plusieurs configurations de la Galaxy Tab A8. Pour le modèle WiFi, vous avez le choix entre des capacités de stockage de 32Go, 64Go ou 128Go. La tablette démarre à 249€.

Vous pouvez également opter pour la version 4G. Dans ce cas, Samsung propose des stockages de 32Go ou 128Go. Le prix de la Galaxy Tab A8 4G démarre à 299€.

Cliquez sur ce lien pour acheter la Galaxy Tab A8 WiFi

Suivez ce lien pour acheter la version 4G