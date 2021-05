Samsung Galaxy Tab S7 Lite – Des visuels et des infos sur sa fiche technique - IDBOOX

La Samsung Galaxy Tab S7 Lite est une nouvelle déclinaison de la tablette S7+. Elle se dévoile avant l’heure avec ses accessoires.

Après la splendide Galaxy Tab S7+, Samsung va sortir une nouvelle version à un prix plus abordable. Le serial Leaker Evan Blass partage quelques visuels de l’appareil en attendant sa sortie dans le commerce.

La Galaxy Tab S7 Lite reprend les mêmes lignes que la S7+. Elle troque l’écran Super AMOLED pour une dalle LCD de 12,4 pouces. Les bords conservent la même épaisseur et ils sont uniformes de chaque côté.

Le cerclage et la coque arrière sont en aluminium. On peut voir sur la tranche un port USB-C, les boutons Volume et Power ainsi qu’un espace pour une carte. On distingue un haut-parleur en bas mais il devrait y en avoir un également en haut.

Au niveau du processeur, on s’éloigne de la configuration de la Galaxy Tab S7+ avec un Qualcomm Snapdragon 750G assisté par 4Go de RAM. Aucune n’information n’a encore filtré sur les autres caractéristiques.

Galaxy Tab S7 Lite – Une Book Cover en phase avec le S-Pen

Les visuels nous permettent de voir que la tablette est accompagnée d’une Book Cover. Il ne s’agit pas de la coque de protection avec le clavier intégré comme sur la S7+.

Si on se fie à ces photos, elles seront disponibles en noir, bleu, blanc, gris et rose coordonnées à la couleur du S-Pen.

Vous remarquerez la découpe dans la Book Cover pour le stylet. Le S-Pen se colle sur la coque arrière mais cette fois-ci il ne devra compter que sur la force de son aimant pour tenir. Il peut aussi se glisser à l’intérieur de la housse de protection. On espère qu’il sera plus puissant que sur la S7+.

Samsung va proposer des versions WiFi, 4G et 5G de Galaxy Tab S7 Lite pour satisfaire tous les goûts et tous les besoins.