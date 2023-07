Samsung Galaxy Tab S9 – Les prix en euros fuitent sur la toile

Les prix européens des Samsung Galaxy Tab S9 ont fuité avant la présentation officielle fin juillet.

Samsung organise un Galaxy Unapcked le 26 juillet 2023 en Corée du Sud. Cette conférence sera l’occasion de découvrir le Galaxy Z Flip 5 le Galaxy Z Fold 5 ainsi que la Galaxy Watch 6.

Les deux smartphones pliants et la montre connectée seront accompagnés des Galaxy Tab S9. Cette nouvelle série de tablettes a déjà fait l’objet de plusieurs fuites mais on ne connaissait pas encore les prix.

Le site Saminsider a récupéré les prix européens des Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra. Ces prix peuvent varier en fonction des taxes appliquées dans chaque pays. Les prix ont un peu augmenté par rapport aux Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S9

La Galaxy Tab S9 ouvre la marche. C’est le plus petit modèle. Ses dimensions sont de 254,8 x 165,8 x 5,9mm. Cette tablette arbore une dalle de 11 pouces Dynamic AMOLED avec une résolution 2X WQXGA.

L’écran est perforé pour laisser apparaitre une caméra Selfie de 12MP. On trouve de l’autre côté une caméra de 13MP. La tablette embarque jusqu’à 12Go de RAM et 256G ode stockage. L’ensemble est alimenté par une batterie de 8400mAh.

La version 8/128Go serait vendu 929€. Le modèle 12/256Go atteindrait 1049€.

Samsung Galaxy Tab S9+

L’écran de la Samsung Galaxy Tab S9+ passe à 12,4 pouces. Les dimensions de la tablette sont un peu plus imposantes : 285,4 x 185,4 x 5,7mm. L’écran repose sur la même technologie Dynamic AMOLED avec une résolution 2X WQXGA.

La caméra à l’avant reste de 12MP mais l’appareil photo arrière change. Il est composé d’un premier capteur de 13MP et d’un deuxième de 8MP. La Galaxy Tab S9 + est alimentée par une batterie de 10090mAh.

La Samsung Galaxy Tab S9+ 12/512Go serait vendue 1149€.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Terminons avec la Galaxy Tab S9 Ultra, la concurrente de l’iPad Pro. C’est le modèle le plus poussé et le plus grand du constructeur. Samsung nous a concocté une tablette de 14,6 pouces. Ses dimensions sont : 326,4 x 208,6 x 5,5mm.

La dalle Dynamic AMOLED possède une résolution WQXGA+. Le haut de l’écran est occupé par une encoche comme sur la Galaxy Tab S8 Ultra. Elle abrite une double caméra 12MP. L’appareil photo arrière se compose d’un capteur de 13MP et d’un capteur de 8MP. La capacité de la batterie monte à 11200mAh.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra démarrerait à 1369€ avec 12Go de RAM et de 256Go de stockage.

