Samsung Galaxy Z Fold 5 – Un visuel promotionnel dévoile son vrai design

Découvrez le nouveau design du Galaxy Z Fold 5. Un visuel marketing officiel a échappé à la vigilance de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 5 sera dévoilé le 26 juillet 2023 en même temps que le Galaxy Z Flip 5. Les fuites autour du smartphone pliant se multiplient. La dernière nous livre une vue plongeante sur sa nouvelle charnière.

Le site Mysmartprice a mis la main sur un visuel promotionnel qui montre le smartphone pliant dans différentes positions. A première vue, l’apparence du Galaxy Z Fold 5 s’annonce très proche de celle du Z Fold 4.

Cependant en regardant de plus près, vous remarquerez le smartphone replié au second plan. Il n’y a plus aucun espace entre les deux parties de l’écran. Comme prévu, le Z Fold 5 intègre une nouvelle charnière.

Galaxy Z Fold 5 – Une nouvelle charnière et des lignes qui s’affinent

Samsung a de plus en plus de concurrents sur le terrain des smartphones pliants. Ils ont tous fait disparaître le gap entre les deux parties de l’écran à l’image du Honor Magic Vs. La firme coréenne était obligée de réagir.

On espère que Samsung a également travaillé sur la pliure et quelle ne sera pas trop visible comme sur le Vivo X Fold+ ou le Huawei Mate X3 (découvrez les dans nos articles de prise en main).

Outre l’aspect esthétique, ce changement rendra également le Galaxy Z Fold 5 beaucoup plus fin et agréable à manipuler. Pour le reste rien ne semble avoir changé. Les haut-parleurs conservent le même emplacement et les capteurs photo sont toujours alignés sur le côté.

Vous noterez que Samsung met en avant le S-Pen spécial qui permet d’écrire sur l’écran comme sur les bons vieux Galaxy Note. C’est un élément différenciant par rapport à ses concurrents.

