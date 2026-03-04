Plaud NotePin S Test – Enregistrer, transcrire, résumer devient simple comme un clic

J’ai reçu en test à la rédaction le Plaud NotePin S, un gadget IA qui est vite devenu indispensable. C’est quoi exactement ce Plaud NotePin S ?
Prendre des notes et les retranscrire est un des exercices les plus fastidieux et périlleux qui existent en réunion ou pendant une conférence. Il faut courir après les paroles de l’orateur et on ne sait jamais si on n’a pas oublié une idée importante. Plaud fait disparaître toutes ces craintes.
Plaud a réussi là où Humane s’est planté. Le constructeur propose des appareils qui enregistrent, transcrivent et résument avec l’aide de l’IA. Ses solutions vont au-delà des gadgets. Ses appareils sont simples et diablement efficaces.
Le Plaud NotePin S est à 179€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Plaud NotePin S : un format gélule ultra-portable
Je vais me concentrer dans ce test sur le très discret Plaud NotePin S. En forme de gélule, il pèse 17,4 g et il mesure 5 cm sur 2 cm. Il peut s’accrocher sur une chemise avec un aimant ou avec une pince.
Le Plaud NotePin S est également livré avec un bracelet et un cordon. Bref, vous avez l’embarras du choix pour le porter.
Comment fonctionne le NotePin S ? Le NotePin S est la deuxième génération d’appareil de prise de notes ultra-portable de la marque. Il se distingue de son prédécesseur par l’ajout d’un bouton physique en remplacement des commandes tactiles. Il rend son utilisation encore plus simple et instantanée.
Un appui long sur le bouton suivi d’une vibration indique que l’enregistrement démarre. Un appui court pendant l’enregistrement place un signet dans l’échange.
Performance audio et IA : La magie de la transcription automatisée
C’est là que la magie commence. Dotée de deux micros, cette petite pilule enregistre les voix jusqu’à 3 mètres de distance sous la forme de prise de notes. L’IA se charge ensuite de résumer la transcription ou encore d’en extraire les points forts.
À partir de l’application, vous pouvez à tout moment revenir sur vos notes écrites ou les écouter. Pendant l’enregistrement, l’appli permet également d’intégrer dans le fil de la transcription des photos prises avec le smartphone. L’IA de Plaud vous autorise également à remanier les enregistrements en supprimant les silences ou en rognant certaines parties.
Un traducteur polyglotte boosté à l’IA Intelligence
Plaud Intelligence parle 112 langues avec identification des interlocuteurs. Pour les besoins du test, j’ai effectué l’enregistrement de la conférence de lancement des Samsung Galaxy S26 qui était en anglais. La transcription était parfaite.
Français, anglais, espagnol, Plaud est parfaitement polyglotte. L’IA sait même jongler entre plusieurs langues dans la même séquence de prise de notes. Pour aller encore plus loin, l’IA peut construire des résumés multidimensionnels destinés à des cibles différentes : commerciale, manager, marketing, etc.
Un assistant intelligent dans le Cloud pour vos archives
L’application Plaud a plus d’un tour dans son Cloud puisque l’IA répond à vos questions si vous avez un doute sur une information contenue dans l’enregistrement. Pour la conférence de lancement des Galaxy S26, je lui ai par exemple demandé de me préciser le prix des Galaxy Buds 4.
L’IA m’a répondu immédiatement. Sur ce dernier point, pour assurer une rapidité de traitement du transfert de l’enregistrement du Plaud NotePin S vers le smartphone puis de la transcription, il est vivement conseillé d’avoir une bonne connexion WiFi.
Limites et abonnement : Le revers de la médaille
Le Plaud NotePin S atteint ses limites en matière de durée d’enregistrement, ou du moins dans la version gratuite. Plaud vous offre 300 minutes de transcription mensuelles. Cela peut paraître beaucoup, mais si votre employeur est atteint de la réunionnite aiguë ou que vous assistez à beaucoup de conférences, vous verrez très vite fondre vos minutes gratuites. Cela ne correspond qu’à 5 heures de réunion.
Pour économiser quelques précieuses minutes, j’ai pris l’habitude de mettre l’enregistrement en pause pour ne conserver que les moments intéressants. Les résumés et transcriptions restent cohérents, mais il ne faut pas en abuser.
Au-delà de cette durée, il faudra se résoudre à opter pour un abonnement pro. Le prix est de 264,99 € par an pour des prises de notes en illimité.
Concernant son autonomie, le Plaud NotePin S offre 20 heures d’enregistrement en continu et 40 jours d’autonomie en veille. Il intègre 64 Go de stockage, mais tout est enregistré dans un Cloud sécurisé.
Verdict : Faut-il craquer pour le Plaud NotePin S ?
Le Plaud NotePin S fait partie de ces appareils qui deviennent vite indispensables. Et encore plus si vous êtes un peu brouillon dans vos prises de notes. Simple d’utilisation, bien pensé, il répond à toutes les attentes. Il est particulièrement efficace et va au-delà de la simple prise de notes avec les résumés IA et les mises en forme.
En intérieur ou en extérieur, il s’adapte à toutes les situations grâce à son format passe-partout. Il cumule les bons points. J’émets une seule réserve sur les 300 minutes de transcription mensuelles offertes, pas adaptées à une utilisation professionnelle, mais il ne faut pas en demander trop.
Le Plaud NotePin S vous facilite la vie. Il libère l’esprit et rend les prises de notes moins fastidieuses. Je suis totalement conquis.
