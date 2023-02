Un hôtel de Barcelone propose des réductions sur les chambres aux auteurs

Vous êtes auteur, vous avez publié un livre et vous avez envie de passer un séjour à Barcelone, découvrez cette initiative originale.

Le Grand Hotel Central Barcelone lance une offre pour les écrivains. l’établissement propose une réduction de 30% sur ses chambres à deux conditions, avoir publié un ouvrage et accepter de faire don d’un exemplaire à l’hôtel !

Un hôtel et une bibliothèque historiques

Les hôtels ont toujours été des cadres fantastiques pour les romans et d’innombrables livres ont été écrits ou lus entre leurs murs.

Les hôtels et les livres démontrent le lien intime qui existe entre la littérature et le voyage, exerçant un magnétisme puissant capable de plonger les voyageurs, les écrivains et les lecteurs dans des histoires captivantes.

Pour les amoureux de l’écriture et de la lecture, la bibliothèque du Grand Hotel Central est un lieu historique où les écrivains pourront désormais laisser leur livre en échange d’une réduction de 30% lors de la réservation d’une chambre.

La bibliothèque est un joyau architectural datant du début du 20e siècle, avec ses myriades de bibliothèques atteignant le plafond et la galerie supérieure, toutes remplies d’une magnifique collection d’œuvres littéraires. On y trouve aussi des éditions originales des grands classiques, ainsi qu’une section entière consacrée à la ville de Barcelone. La bibliothèque comprendra désormais une section dédiée aux écrivains qui choisissent de séjourner à l’hôtel.

Alors ? Prêts pour tenter cette aventure livresque ?