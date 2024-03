Samsung Galaxy Book 4 Pro et Galaxy Book 4 Ultra – Découverte en vidéo des principales nouveautés et de l’IA

Nous avons pu approcher les nouveaux Samsung Galaxy Book4 Pro et le Galaxy Book 4 Ultra. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ces deux PC ultra-portables enrichis à l’IA dans notre vidéo.

Désormais la gamme Galaxy Book4 compte 5 ordinateurs portables conçus pour répondre à tous vos besoins. Les Galaxy Book 4 Pro et le Galaxy Book 4 Ultra sont les fleurons de cette gamme de PC.

Galaxy Book 4 Pro et Galaxy Book 4 Ultra – L’intelligence artificielle au coeur des PC

Petit retour en arrière au salon de Barcelone où nous avons pris en main les deux PC toujours plus performants. Guidés par une experte Samsung, nous vous invitons à découvrir les nouveautés majeures de ces Galaxy Book 4.

Ecran tactile avec traitement anti-reflet, sécurité renforcée avec Knox, autonomie étendue, ils embarquent également le nouveau processeur Intel Core Ultra. Cette architecture regroupe un CPU plus rapide et un GPU plus performant, ainsi qu’une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU4).

Grâce à cette dernière, les Galaxy Book4 Pro et Galaxy Book44 Ultra accueillent au cœur de leurs circuits la puissance de l’intelligence artificielle. Samsung a insufflé de l’IA à différents niveaux de ses PC et a renforcé l’interaction entre les Galaxy S24 et les Galaxy Book 4.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo l’univers Galaxy se renforce. Le Galaxy S24 et le Galaxy Book 4 Pro ne sont pas uniquement connectés. Le PC portable bénéficie de la puissance de l’intelligence artificielle du smartphone pour retoucher les photos par exemple. N’oublions pas non plus l’IA Copilot de Microsoft.

Galaxy Book 4 – Les prix et les offres de lancement

Les Galaxy Book 4 Ultra 32Go/1To avec un écran 16 pouces, un processeur Intel Core Ultra 7 processor 155H et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 405000 est vendu 3499€.

Pour le lancement vous bénéficiez d’une remise immédiate de 150€ et Samsung vous offre une Galaxy Tab S9 FE. Vous pouvez également profiter d’un bonus reprise de 300€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Galaxy Book 4 Pro 16/512Go équipé d’un écran de 16 pouces avec un process Intel Core Ultra 7 155H et une carte graphique Intel ARC est vendu 2099€.

Samsung applique une remise immédiate de 100€ et vous offre une tablette Galaxy Tab S9 FE WiFi en prime. Vous pouvez profiter d’un bonus reprise supplémentaire de 200€. La Galaxy Book 4 Pro vous reviens au final à 1999€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Les Galaxy Book 4 Pro et Galaxy Book 4 Ultra seront expédiés à partir du 22 mars 2024.

