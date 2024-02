Samsung Galaxy S24 – Une mise à jour qui va tout changer

Les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra vont recevoir une mise à jour majeure qui va transformer la caméra.

Samsung a annoncé le déploiement d’une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S24, Galaxy S24+ ou Galaxy S24 Ultra. La mise à jour AXB5 améliore principalement la qualité des photos.

Le Galaxy S24 Ultra est en cours de test à la rédaction et les photos sont déjà impressionnantes. Nous avons hâte de découvrir de quoi il sera capable après la mise à jour.

Certains ont cependant rapporté des petits sauts d’humeur du téléobjectif du Galaxy S24 Ultra. En ce qui nous concerne nous n’avons pas eu de souci. La mise à jour et les améliorations concoctées par Samsung sont tout de même les bienvenues.

Voici la liste des points qui vont être améliorés selon le responsable en charge de l’appareil photo qui a posté le contenu de la mise à jour sur le site coréen de Samsung.

Galaxy S24 – 9 améliorations importantes de l’appareil photo

– La qualité de l’image a été améliorée avec des couleurs plus éclatantes et une balance améliorée sur les scènes avec une forte luminosité en mode haute résolution.

– Cette mise à jour concerne uniquement le Galaxy S24 Ultra. Elle améliore la netteté du texte pour les photos avec zoom.

– Le Galaxy S24 Ultra va bénéficier d’une amélioration de la fluidité et de la netteté de l’image dans les vidéos avec l’appareil photo arrière.

– Le Galaxy S24 Ultra est encore une fois le seul concerné. Samsung améliore les portraits capturés en intérieur avec une meilleure définition des ombres et des contours plus précis.

– Les photos de nourriture vont gagner des couleurs plus riches et des teintes plus vibrantes pour vous faire saliver.

– Le mode nuit va devenir plus naturel avec une saturation des couleurs et une balance des blancs plus équilibrés.

– Le zoom dans les photos va s’affiner avec le nouveau format DNG dans l’application Expert Raw.

– Cette amélioration concerne uniquement le Galaxy S24 Ultra. Elle améliore la netteté des détails lors de la capture de sujets en mouvements rapides dans des conditions de luminosité difficiles comme un contre-jour.

– Le Galaxy S24 Ultra est particulièrement gâté. L’exposition et les couleurs sont optimisées en particulier pour les personnes et les fleurs afin de les rendre plus vivants.

Cette mise à jour majeure de l’appareil photo des Galaxy S24 est en cours de déploiement en Corée du Sud. Elle devrait arrivée dans les prochaines semaines en Europe et dans le reste du monde.

Galaxy S24, Galaxy S24+ ou Galaxy S24 Ultra – Les meilleurs prix

– Galaxy S24 8/128Go est à 899€

– Samsung Galaxy S24 8/256Go est à 899€ au lieu de 959€

– Galaxy S24+ 12/256Go est à 1169€

– Samsung Galaxy S24+ 12/512Go est à 1169€ au lieu de 1289€

– Galaxy S24 Ultra 12/256Go est à 1469€

– Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512Go est à 1469€ au lieu de 1589€

– Galaxy S24 Ultra 12Go/1To est affichée à 1589€ au lieu de 1829€

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités