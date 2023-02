Galaxy Book3 Ultra – Samsung sort l’artillerie lourde (vidéo)

Samsung est de retour avec le Galaxy Book3 Ultra, un PC avec une avec une carte graphique dédiée. Découvrez-le dans notre vidéo.

Nous avions déjà eu l’occasion de découvrir la série des nouveaux PC Samsung Galaxy Book3 mais il en manquait un, le Galaxy Book3 Ultra. Samsung a organisé une présentation presse à Paris et nous avons pu le prendre en main quelques instants.

On vous fait découvrir ce nouveau PC gaming ultra puissant en vidéo.

Samsung Galaxy Book3 Ultra – Un PC portable à part

Qu’est ce qui différencie le Galaxy Book3 Ultra des autres Galaxy Book3 ?

Le Galaxy Book3 Ultra possède une carte graphique dédiée. C’est un ordinateur taillé pour le gaming et les opérations lourdes demandant de la puissance de calcul.

Il existe deux configurations. La première tourne avec un processeur Intel Core i7 de 13ème génération avec une carte Nvidia RTX 4050. Samsung a poussé encore plus loin les curseurs avec le modèle Intel Core i9, celui-ci embarque une carte graphique Nvidia RTX 4070. Samsung a mis à ses côtés 32Go de RAM.

La puissance n’est pas tout, il faut aussi un écran capable de suivre la cadence. Le Galaxy Book3 Ultra est gâté de ce côté-là. Sa dalle 16 pouces est basée sur une technologie Dynamic AMOLED 2X avec une résolution 3K et un taux de rafraichissement 120Hz. On en prend plein les yeux avec ses couleurs vibrantes et ses noirs profonds.

Autre point fort, le Galaxy Book3 Ultra est un PC portable grand modèle mais il reste nomade. Contrairement à beaucoup de PC puissants ou pour le gaming, il est fin et léger. Avec seulement 1,8kg sur la balance, on peut l’emporter partout avec soit.

A l’image du Galaxy S23 Ultra, le Galaxy Book3 Ultra est un PC portable puissant et plein de ressources. C’est le combo parfait. D’ailleurs vous pouvez voir à la fin de la vidéo les interactions possibles entre le PC et le smartphone.

Le Galaxy Book3 Ultra est disponible à partir de 3299€.