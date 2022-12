Cinéma – Vivre, la vie extraordinaire d’un gratte-papier

« Vivre » (Living) sort en salle le 28 décembre 2022. Vivre c’est l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire employé à la mairie de Londres dans les années 50.

Dear Mister Williams

Mister Williams (Bill Nighy), chic, classe, prend le train de banlieue tous les matins. Il est le chef de service du bureau des travaux publics. Chaque jour de sa vie ressemble au précédent. Son équipe au bureau composée d’hommes et d’une femme (on l’adore) besogne quotidiennement à ses côtés.

On est en pleine reconstruction de la capitale et certains dossiers passent à l’as faute de temps, d’envie ou de moyen.

Mr Williams, droit dans ses bottes, ne manque pas un jour au travail. Il délègue et gratte du papier 5 jours sur sept. Mais un jour, il doit partir plus tôt à 15H20 exactement… A partir de ce moment sa vie va radicalement changer.

Il apprend qu’il va mourir…. Cette terrible nouvelle l’abat dans un premier temps, mais très vite, il décide de commencer à VIVRE !

Vivre, un grand moment de cinéma !

Le film est adapté du chef-d’œuvre d’Akira Kurosawa par Kazuo Ishiguro (scénario – Lauréat du prix Nobel de Littérature), l’auteur des Vestiges du jour.

Chaque plan est minutieusement étudié, tous les comédiens jouent juste et Bill Nighy est extraordinaire (il est d’ailleurs nommé meilleur acteur aux Golden Globes).

Le film aurait pu sombrer dans un pathos lourdingue et larmoyant, c’est tout le contraire. Sensible et touchant, on assiste à la métamorphose du vilain petit canard en un magnifique cygne. Vivre, c’est subtil, et puissant.

Vivre, c’est la vie ! Et Mister Williams le comprend enfin à la fin de la sienne. Cette fable humaniste bouleversante raisonne. Pendant un peu plus d’une heure trente on se met en mode déconnexion et on apprend à connaitre cet homme d’une sensibilité rare, qui quelques jours avant son décès va accomplir un projet altruiste qui marquera son passage sur terre à jamais !

METROPOLITAN FILMEXPORT – Une production Number 9/Lipsync/Rocket Science/Filmgate

Réalisateur : Oliver Hermanus

Avec : Aimee Lou WOOD (Sex Education), Alex SHARP, Tom BURKE.

Envie de voir des films ? Découvrez d’autres critiques ici