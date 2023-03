La dernière mise à jour Windows 11 intègre ChatGPT et permet de communiquer avec iPhone

Microsoft annonce une mise à jour majeure de Windows 11 avec l’intégration directe de ChatGPT mais aussi la compatibilité avec iMessage.

La firme de Redmond est heureuse de vous annoncer le mariage de ChatGPT et de Windows 11. Un communiqué de presse annonce une mise à jour Windows 11 riche en nouveautés.

ChatGPT s’installe dans Windows 11

Après Bing et Edge, c’est maintenant au tour de Windows 11 d’être boosté avec l’intelligence artificielle d’OpenAI. La compagnie n’aura pas massivement investi dans le secteur pour rien. Microsoft va intégrer Bing et son nouveau compagnon ChatGTP dans le moteur de recherche de Windows 11.

Vous ne pouvez pas le manquer, il se trouve au milieu de la barre de tâches en bas de l’écran de votre PC. Vous n’aurez même plus besoin de lancer Bing ou Edge. ChatGPT est directement livré dans l’interface de l’OS.

Les 500 millions de personnes qui utilisent cette fonction chaque mois vont bénéficier de la puissance de cette intelligence artificielle pour trouver les réponses à leurs questions. On espère qu’elles seront plus justes et précises que celles fournies par ChatGPT aujourd’hui.

Microsoft espère que ce Bing masqué deviendra votre meilleur ami en vous fournissant des réponses plus rapidement que jamais. Qui sait ? Vous en viendrez peut-être même à oublier Google.

Pour profiter de toutes ces nouveautés, il faut simplement attendre la mise à jour mensuelle de mars 2023 de Windows 11.

Windows 11 parle avec iOS et iMessage

Cette nouveauté intéressera les possesseurs d’iPhone et d’un PC sous Windows. Ils doivent être rares mais ils existent. Microsoft annonce une mise à jour importante de son application Phone Link. Vous ne connaissez pas ?

Elle permet de lier un smartphone Android à son PC. Désormais elle supporte aussi les appareils iOS. Les utilisateurs d’iPhone pourront voir sur l’écran de leur PC les messages reçus et leurs notifications directement dans Windows.

En installant l’application sur votre iPhone, une connexion Bluetooth va s’opérer entre Windows 11 et iOS. Vous visualiserez vos conversations iMessage.

Cette mise à jour Windows 11 est accompagnée de nombreuses autres améliorations : Windows Studio Effects avec de l’IA, un nouveau système d’enregistrement d’écran, des onglets dans le Bloc-notes, etc.