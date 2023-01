Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ Quelles sont les différences ?

Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont victimes d’une énorme fuite. Leurs caractéristiques officielles se baladent sur la toile.

Après le Galaxy S23 Ultra, c’est maintenant au tour des Galaxy S23 et Galaxy S23+ de se dévoiler entièrement. Le site Winfuture a mis la main sur les fiches techniques et un visuel marketing est apparu sur ce compte Twitter. Quelles sont les différences entre les deux smartphones de Samsung ?

Galaxy S23 vs Galaxy S23+ – L’écran

L’apparence des deux appareils est identique. Samsung joue la carte d’un design épuré et sans fioriture. La première différence qui saut aux yeux est la taille de leur écran.

Le Galaxy S23 est doté d’une dalle AMOELD de 6,11 pouces avec une résolution 2340 x 1080 pixels soit 425 ppp. Le Galaxy S23+ hérite d’une dalle un peu plus grande avec une diagonale de 6,6 pouces. La dalle garde la même résolution Full HD+ avec une densité de pixel qui tombe logiquement à 393ppp.

Contrairement au Galaxy S23 Ultra, les deux smartphones ne possèdent pas une dalle LTPO 3. Le taux de rafraichissement varie seulement de 48Hz à 120Hz. L’écran est protégé par une couche de verre Gorilla Glass Victus 2 et il prend en charge le HDR10+.

Le processeur

Comme le Galaxy s23 Ultra, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dans les deux cas, on trouve à ses côtés 8Go de RAM DDR5.

Les deux smartphones se distinguent sur la capacité de stockage. Le Galaxy S23 est proposé avec 128Go ou 256Go. Le Galaxy S23+ passe à 256Go et 512Go.

La photo

L’appareil photo du Galaxy S23 et Galaxy S23+ accueillent une nouvelle caméra principale. Ils intègrent tous les deux un capteur de 50MP 85° avec une ouverture f/1.8 et une focale 23 millimètres et un autofocus amélioré.

Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12MP avec un champ de vision de 120° et un dernier capteur de 10MP qui leur confère un zoom optique X3. Les deux smartphones sont capables d’enregistrer des vidéos en 8K/30ims ou 4K/60ims.

La batterie

Les batteries des deux appareils sont un peu plus grandes que celles de leurs prédécesseurs. Le S23 embarque une batterie avec une capacité de 3900mAh compatible avec la charge 25W.

Le S23+ est plus gâté avec une batterie de 4700mAh. Cette dernière accepte la recharge 45W.

Pour plus de détails, on vous laisse regarder les deux tableaux ci-dessous.

Samsung Galaxy S23 – La fiche technique complète

Samsung Galaxy S23 – 5G Ecran 6,1 pouces Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O-Display, 48Hz – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Définition 2340 x 1080 pixels, 425ppi Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8Go DDR5 Stockage 128Go, 256Go Extension Non Caméras arrières 50 MP (appareil photo principal, 85°, f/1.8, 23 mm, OIS, Dual Pixel)

12 MP (objectif ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm)

10 MP (téléobjectif, 36°, f/2.4, 69 mm, zoom optique 3x) Caméras frontales 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) IP68 IP68 Batterie 3900mAh Charge rapide 25W, sans fil 10W Dual SIM Double NanoSim + eSim Lecteur empreintes Sous l’écran, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos Android One UI 5.1 – Android 13 Dimensions 146,3 x 70,9 x 7,6 mm – 167g

Samsung Galaxy S23+ – La fiche technique complète