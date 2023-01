Charles Dickens – Téléchargez gratuitement les illustrations originales des livres

Oliver Twist, David Copperfield, Un chant de Noël, Les grandes espérances, cela vous parle sûrement. Charles Dickens a marqué et marque encore des générations de lecteurs.

Auteur prolifique, ses romans étaient souvent superbement illustrés.

Aujourd’hui, grâce au travail de Michel John Goodman, vous pouvez téléchargez gratuitement les illustrations originales des 21 livres de Dickens.



Chaque roman est présenté individuellement avec une note sur l’histoire. L’illustrateur est également mentionné. Lorsque vous choisissez une image vous accédez à plus d’informations et vous téléchargez très facilement celle qui vous intéresse.



Charles Dickens Illustrated Gallery est un petit trésor à admirer et à utiliser comme bon vous semble : téléchargement, remixe, partage etc. La seule chose que demande la personne qui a numérisé patiemment toutes ces merveilles est de mentionner « Michael John Goodman, Charles Dickens Illustrated Gallery, www.CharlesDickensIllustration.org ».

Pour accéder à cette bibliothèque c’est ici

