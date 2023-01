Cinéma – Tu choisiras la vie – Quand le poids des traditions vole en éclats

Tu choisiras la vie sort en salle le 25 janvier, un film hors des sentiers battus, émouvant et riche d’enseignements.

Depuis des années, une fois par an, une famille juive orthodoxe française fait le voyage jusqu’en Italie pour sélectionner les précieux cédrats (Etrog). Ces fruits qui ne se mangent pas sont sacrés, ils doivent être sans aucun défaut. Ils sont utilisés par les juifs lors de la fête de Soukkot.



La famille d’Elio, cultive les cédrats depuis très longtemps. Ces agriculteurs qui ne sont pas juifs accueillent les Loubavitchs comme leur propre famille. Ils respectent leurs traditions et se côtoient dans un profond respect pendant toute la récolte.

Pendant 15 jours ils vivent côte à côte dans une atmosphère festive et décalée. Esther a 26 ans, élevée dans les pures traditions orthodoxes elle est en plein questionnement sur sa foi.

Ces 2 semaines vont agir sur elle comme un électrochoc. Elle s’interroge, critique vivement le poids de cette religion, de ces rites qu’elle n’a plus envie d’accepter. Elle se rapproche aussi d’Elio.

Elio porte lui aussi le poids de l’héritage, ses frères se sont éloignés de la Terre. Il a repris le flambeau en mémoire de son père, tel un missionnaire.

Ensemble ils échangent transgressant toutes les règles, et vivent au fur et à mesure une relation platonique.

Tu choisiras la vie – Un film intimiste et sensible

Le film montre avec délicatesse comment ces deux êtres si purs tentent de s’arracher à leur destin. Avec douceur, chacun va puiser en l’autre la force de rompre avec le fardeau familial pour au final, on l’espère, vivre leur vie !

Tu choisiras la vie est tout en nuances, en finesse. Aucune intention de dénoncer, de dire que la religion c’est mal, non, Stéphane Freiss maîtrise son sujet à merveille, il suggère, montre sans tabou, pour laisser à chacun la possibilité de creuser le sillon de son opinion.



Les paysages de Calabre sont à couper le souffle et contribuent à créer une atmosphère torride, presque biblique.

Tu choisiras la vie est magnifiquement interprété par une pléiade de comédiens formidables. Coup de chapeau à Riccardo Scamarcio et Lou De Laâge.

Si vous avez aimé Unorthodox vous apprécierez d’autant plus Tu choisiras la vie qui aborde les mêmes sujets mais de manière différente !

Fiche technique et artistique

Un film de Stéphane Freiss

Avec Lou De Laâge – Esther Zelnik

Riccardo Scamarcio – Elio De Angelis

Pierre-Henry Salfati – Aaron Zelnik

Luigi Diberti – Yaacov

Coraly Zahonero – Rivka

Nicola Rignanese – Andrea

Produit par Ba.be Productions Fabio Conversi et Indiana Production Benedetto Habib

Avec le soutien du Centre National de la Cinématographie et de l’image animée

Scenario Stéphane Freiss

Casting Armando Pizzuti

Image Michele Paradisi

Montage Aline Hervé

Son Max Gobiet

Coordinatrice de Post-production Monica Verzolini

Distribution France JHR Films