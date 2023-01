Les ventes de PC plongent fin 2022

Les ventes de PC et de notebook qui avaient connus une embellie commencent à ressentir la crise. Les ventes s’effondrent en Q4 2022.

Le marché du PC et du notebook n’est pas au mieux de sa forme. C’est l’heure du bilan et 2022 a été une année en demi-teinte. Canalys a fait les comptes, les ventes terminent sur une note négative au quatrième trimestre.

Des ventes PC en baisse mais qui résistent

En Q4 2022, elles ont chuté de 29% par rapport à la même période l’année d’avant. 65,4 millions d’unités ont été écoulées pendant cette période contre 91 millions en Q4 2021.

Le tableau n’est pas si noir qu’il paraît. Sur l’ensemble de l’année, les ventes ont atteint 285,1 millions d’unités. Elles sont en baisse de 16% comparé à 2021 mais le marché reste au-dessus de la période pré-pandémie. Il dépasse de 7% les résultats de 2019.

Si on entre dans le détail, les notebooks paient le plus lourd tribut. Ils chutent de 30% en Q4 2022 et 19% sur l’ensemble de l’année. Les PC résistent mieux. Ils baissent de 24% en Q4 et de seulement 7% en 2022.

La période de pandémie a également été propice aux achats et a gonflé les chiffres du marché. Il revient à un rythme plus normal également impacté par la crise en Europe et aux USA.

Selon les experts de Canalys, 2023 n’annonce pas d’embellie. Le marché devrait rester flat. Il faudra attendre 2024 pour que le cycle de mise à niveau des PC acheté pendant la pandémie fasse son effet.

Le top des vendeurs de PC et notebook

Qui s’en sort le mieux ? Lenovo garde la tête du classement avec un 15,5 millions d’exemplaires vendus en Q4 2022 ce qui représente une baisse de 29%. La compagnie est également le plus gros vendeur sur l’année avec 68,1 millions de PC soit une baisse de 17% par rapport à 2021.

HP prend la deuxième place avec 13,2 millions d’unités écoulées en Q4, soit 29% de moins qu’à la même période en 2021. Sur l’ensemble de l’année, HP comptabilise 55,2 millions de PC soit 25% de moins.

Dell s’accroche à la troisième place mais souffre de la plus forte baisse avec 37% de moins en Q4 2022 et 10,8 millions de PC vendus. En 2022, elle enregistre 49,7 millions de ventes soit 16% de moins que l’année précédente.

Apple arrive quatrième et ne résiste pas non plus à la déferlante. Ses ventes diminuent de 16% en Q4 2022 avec 27,2 millions de Mac vendus et une baisse annuelle de 7,5%.