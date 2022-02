Japon – Le Studio Ghibli publie de nouvelles images gratuites - IDBOOX

Le Studio Ghibli offre de nouveaux fonds d’écran à l’occasion de l’ouverture de son parc à thème au Japon.

Fin 2020, le Studio Ghibli avait surpris tout le monde en donnant accès gratuitement à plus de 1000 images tirées de ses films.

En pleine pandémie, le Studio Ghibli nous offrait des fonds d’écran de Nausicaä de la Vallée du Vent, Le château dans le ciel, Souvenirs de Marnie, Ponyo, Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs, La Colline aux coquelicots, Le vent se lève, Les Contes de Terremer, Le Voyage de Chihiro et de bien d’autres films encore.

Gaies, poétiques et pleines de couleurs, ces images étaient les fonds d’écran parfaits pour égayer les conférences et les visio particulièrement en vogue pendant les confinements.

De nouvelles images gratuites en téléchargement

Ces images sont toujours disponibles gratuitement sur le site de Ghibli. Le studio vient de rajouter des visuels pour célébrer l’ouverture de son parc à thème. La compagnie a donné une date pour l’ouverture.

Les fans pourront s’y précipiter dès le 1er novembre 2022. Le Studio Ghibli rajoute deux nouvelles images à son catalogue. L’une est un écran d’ordinateur et l’autre pour un smartphone. C’est l’affiche officielle qui annonce l’ouverture du parc débarrassée du texte. Elles sont disponibles en suivant ce lien.

Ce concept Art donne une idée de ce qu’on trouvera dans le parc. Ne vous attendez pas à des attractions à sensations et des Roller Coasters. L’humain et la nature sont au centre du concept. Il faudra découvrir les secrets du parc en flânant dans ses allées au milieu des décors issus des longs métrages.

Les premières attractions à ouvrir sont : « Giant Warehouse, Hill of Youth et Dondoko Forest ». On espère pouvoir s’y promener à la fin de l’année.

En attendant, vous pouvez vous régaler avec les délicieuses recettes du livre Les recettes des films du Studio Ghibli.