Et si Google Search devenait payant ?

Le nouveau Google Search perfusé à l’intelligence artificielle pourrait devenir payant dans un avenir très proche.

L’intelligence artificielle coûte très cher et Google cherche le moyen de rentabiliser les milliards qu’elle a investi dans le développement de son IA. L’intelligence gratuite et ouverte à tout le monde ressemble de plus en plus à un mirage.

Selon le Financial Times, Google explore l’idée de rendre payant son nouveau Google Search alimenté avec de l’AI.

L’engouement pour ChatGPT d’OpenAI a poussé Google à se lancer frénétiquement dans l’aventure de l’IA. Le problème est que Search Generative Experience (SGE) est en contradiction avec le business modèle des publicités bâti par Google.

Suite à une requête, SGE propose une réponse générée par IA avec un résumé de ce qu’elle a trouvé sur le net. Si les sources sont mentionnées, il y a fort à parier que les utilisateurs n’iront pas plus loin. Ils ne cliqueront pas sur les liens pour aller vers les sites sources.

La recherche assistée par IA gratuite ou non, le dilemme de Google

Au final, les lecteurs ne verront plus les publicités poussées par Google qui s’affichent sur les sites. C’est un vrai dilemme pour pour la multinationale. La compagnie ne peut pas rester à l’écart de l’intelligence artificielle et elle ne peut pas non plus scier la branche sur laquelle elle fait fleurir ses dollars.

La solution qui est apparue à Google est un paywall. Pour bénéficier de l’intelligence artificielle et de ses résultats prémâchés, il faudra passer à la caisse. Ce Google Search par IA viendra s’ajouter à la liste des services payants proposés par le géant du web au même titre que Google One.

Selon le Financial Times, cela n’exonèrera pas pour autant les abonnés de voir disparaître la publicité. De son côté, Google Search Classique resterait gratuit. C’est déjà ça.

C’est un pari risqué pour Google parce que rien ne dit que les gens vont vouloir payer pour utiliser SGE.

Et vous, seriez-vous prêts à payer pour utiliser ce moteur de recherche nouvelle génération ?

