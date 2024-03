Ne jetez pas vos vieux Google Pixel 6 et Pixel 7a, l’intelligence artificielle arrive

Google veut faire goûter à ses vieux Pixel la puissance de l’intelligence artificielle. Circle to Search arrive sur plusieurs d’entre eux.

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont bourrés de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Circle to Search est la star du moment des nouveautés rendues possibles grâce à l’IA.

Circle to Search débarque sur les vieux Google Pixel

Pour mémoire, Circle to Search permet d’effectuer une recherche en traçant un cercle autour de ce que vous voulez dans une image ou du texte. Il faut appuyer longuement au centre de la barre de navigation en bas de l’écran pour l’activer.

Après les Pixel 8, Google a déployé cette fonction sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. On pensait que le géant du web allait s’arrêter là. Circle to Search est dans le Cloud et utilise peu la puissance des smartphones. Cette particularité élargit les possibilités.

Google va également rendre disponible sa recherche magique sur les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a et Pixel 7a. La compagnie va même aller encore plus loin en incluant le Pixel Fold et la Pixel Tablet dans ses plannings selon AndroidCentral.

Google to Search va s’enrichir d’un traducteur

Parallèlement, Google compte faire évoluer Circle to Search. L’intelligence artificielle ne va pas se cantonner à faire de la recherche. Elle va évoluer dans les semaines à venir. Google veut ajouter à Circle to Search une option de traduction.

Après avoir activé la fonction, une icône permettra de traduire le texte affiché à l’écran. Cette mise à jour sur les vieux Pixel va arriver rapidement.

Les Google Pixel 8, Pixel 7 et bientôt Pixel 6 ne sont pas les seuls smartphones à bénéficier de Circle to Search. Cette fonction a été développée conjointement avec Samsung. Les Galaxy S24 en sont dotés.

Depuis le 27/03/2023, les Galaxy S23, le Galaxy Z Flip 5, le Galaxy Z Fold 5 et les Galaxy Tab S9 ont aussi reçu Galaxy AI contenant Circle to Search et d’autres fonctionnalités d’intelligence artificielle.

