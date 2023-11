La NASA lance un service de streaming gratuit

La NASA, l’agence spatiale américaine, lance un nouveau service de streaming gratuit baptisé Nasa+. Les étoiles sont à portée de clics.

La NASA a décidé d’offrir un service de streaming gratuit à tous les fans de l’espace. NASA+ va être actif à partir du 8 novembre 2023. Vous n’aurez pas à débourser le moindre euro ni même à supporter de la publicité. Le décollage est garanti sans perturbation.

La NASA n’en n’est pas à son coup d’essai. BD en réalité augmentée, sons venus de l’espace, ebooks, elle a déjà réalisé de nombreux contenus gratuits. Avec NASA+, elle passe au stade supérieur.

NASA+ pour avoir la tête dans les étoiles

Sa plateforme donne accès à des live-show et des documentaires de ses missions et de ses travaux. Elle nous promet du contenu de qualité. Nous voulons bien le croire puisque certaines vidéos ont reçu des récompenses comme Demo-1 SpaceX en 2019. La NASA prévoit également de lancer du contenu inédit sur ses travaux.

L’agence spatiale ne veut oublier personne. Son service de streaming gratuit est sur quasiment tous les supports via son application ou sur internet : sur smartphones et tablettes iOS et Android, sur les plateformes comme Roku, Apple TV et Fire TV et sur le web via son site.

NASA+ s’inscrit dans un plan de modernisation de ses outils de communication. L’agence spatiale américaine a repensé dans le même temps son site. Elle souhaite donner accès au public à un plus grand nombre d’informations sur ses recherches, ses missions, le climat ou les avancées du projet Artemis.

Préparez-vous à un voyage dans les étoiles spectaculaire et passionnant. Pour y accéder c’est ici

Découvrez d’autres contenus gratuits dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités