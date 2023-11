10 cadeaux Geek originaux à placer sous le sapin de 20€ à 300€

Découvrez notre sélection de 10 cadeaux geeks originaux et décalés à offrir à Noël. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix.

Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël nous vous avons préparé une sélection de 10 cadeaux geek qui sortent des sentiers battus. On vous évitera les éternels Apple Watch et Samsung Galaxy Z Flip 5.

Ce qui est certain c’est qu’ils feront briller les yeux de tous les geeks ou encore les Kidults de votre entourage.

Le set Lego Pac-Man

Ce set Pac-Man (10323) est une vraie merveille. Il s’inspire de la véritable borne d’arcade des années 1980. Les nostalgiques du retro gaming vont adorer. Ce set s’inscrit dans la même lignée que la console Atari 2600 (10306) ou que la console Nintendo (71374).

Il s’adresse aux adultes ou du moins aux personnes qui aiment se lancer des défis. Ce set comprend 2651 pièces avec plusieurs engrenages. Cette borne d’arcade Pac-Man est aussi amusante à construire qu’à manipuler après coup.

Elle est pleine de petites interactions et de petits détails. Une manivelle permet de simuler la course poursuite entre les fantômes et Pac-Man. Il y a une brique lumineuse au niveau de la fente pour mettre les pièces de monnaie.

L’arrière de la borne s’ouvre pour y découvrir une scène avec la borne d’arcade miniature. Cette borne d’arcade est un bel objet de déco qui trouvera sa place à côté de la machine à écrire vintage (21327).

Ses dimensions sont assez compactes et cette borne s’insère facilement dans une étagère : 32 x 25 x 17 cm. Le set Pac-Man (10323) est à 269€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Aujourd’hui JPO LEGO. Nos coups de cœur des sets à offrir aux petits et grands à Noël ou avant. On commence avec Pacman. #lego #PacMan #noel2023 @HopscotchPR_ @LEGO_Group pic.twitter.com/qbdnJiU9DJ — IDBOOX (@IDBOOX) September 20, 2023

Neamedia Icons Lights – Des lampes pour les gamers

Cyberpunk Phantom Liberty, Assasin’s Creed, The Witcher, PUBG, Vous adorez ces jeux vidéo ? Vous allez pouvoir prolonger votre plaisir avec les lampes LED Neamedia Icons Lights. Elles vont illuminer votre bureau aux couleurs de votre jeu favori.

Chacune d’entre elles reprend le logo d’un jeu vidéo iconique. Sous licence officielle, elles respectent tous les codes graphiques et visuels des jeux. Lorsqu’elles s’éclairent, elles recréent l’ambiance des jeux dans votre intérieur.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nous plonge par exemple dans l’atmosphère postapocalyptique de Dogtown. Compactes, les Neamedia Icons Lights ne prennent pas beaucoup de place dans votre espace de jeu. Elle se glissent sans problème sur une étagère ou un bureau à côté d’un écran.

Ces lampes LED se rechargent ou s’alimentent via une prise USB-C. Vous n’êtes pas obligés de les laisser à côté de votre ordinateur pour les faire fonctionner. A seulement 39,99€, les lampes Neamedia Icons Lights sont des objets de déco qui plairont aux gamers.

Suivez ce lien pour acheter The Witcher, Cyberpunk, PUBG ou Assassin’s Creed Mirage.

Devolo WiFi 6 Repeater 3000 – Pour être connecté en permanence

Cette idée de cadeau peut ne pas paraître très amusante mais lorsqu’on a des problèmes de connexion WiFi un répéteur devient vite votre meilleur ami. Le Devolo WiFi 6 Repeater 3000 se présente sous la forme d’une prise. Ce répéteur WiFi est très facile à installer. Il est surtout compatible avec toutes les box internet.

Passer votre box en mode recherche et appuyez sur le bouton du répéteur Devolo. Ils vont se détecter et se synchroniser. Etendre la couverture WiFi dans une zone inaccessible n’est pas plus compliqué que ça.

Ce répéteur Devolo se connecte à vos appareils en WiFi 6 avec une vitesse maximale de 3000 Mbits/s. Vous pouvez également utiliser le port Gigabit Ethernet pour le connecter à un Smart TV ou une console de jeux. Le Devolo WiFi 6 Repeater 3000 coûte moins de 90€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

WiZ Home Monitoring Starter Kit – Une caméra intelligente

WiZ va illuminer Noël mais aussi sécuriser votre hotte avec un nouveau pack. Le Home Monitoring Starter Kit comprend une caméra grand-angle de 120° et trois ampoules connectées. Nous avons découvert ce pack lors d’une journée porte ouverte de sa maison mère Signify alias Philips.

Cette caméra se distingue des autres systèmes de surveillance connectés par son système de détection de mouvements. Les ampoules connectées forment un maillage et toute perturbation de ce champ est détecté par la caméra.

Très précise, elle sait identifier le passage d’animaux domestiques pour ne pas lancer de fausses alertes.

La nouvelle caméra Wiz est également dotée d’une vision nocturne et de détection de son. En cas de détection de présence ou de chutes d’objets vous pouvez déclencher les lumières. Les enregistrements sont sauvegardés sur la carte mémoire de l’appareil ou dans le cloud gratuitement pendant une semaine.

Ce pack WiZ est au prix de 144€ ou 89,99€ seul.

Un Cluedo One Piece et autres affinités

Les jeux de société reviennent à la mode. Il n’y a pas mieux pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis quand il pleut. Nous avons eu un coup de cœur pour les nouveaux Cluedo. Hasbro a décliné le jeu dans différentes thématiques. Il existe plusieurs versions dont un Cluedo One Piece.

Vous jouez avec Luffy et l’équipage du Chapeau de Paille. Hasbro a légèrement revisité les règles. Luffy, Nami, Usopp, Chopper, Brook, Zoro, Sanji, Robin et Franky, ce Cluedo comprend 9 personnages au lieu de 6.

Au lieu de passer de la cuisine au salon, les pirates passent d’îles en îles pour découvrir où est caché le trésor.

Suivez ce lien pour acheter le Cluedo One Piece.

Pour les fans de la première heure, Hasbro a sorti une version remise au goût du jour du Cluedo original. On y retrouve le Colonel Moutarde, le Professeur Violet et tous les autres suspects. Leur apparence a juste été légèrement dépoussiérée.

Les pions sont sculptés à leur effigie et les armes sont en zinc comme dans le premier Cluedo.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Cluedo original.

Des figurines pour les geeks collectionneurs et joueurs

Qu’on soit petit ou grand des figurines de ses héros préférés fait toujours plaisir. Les fans d’Harry Potter, pourront demander les nouveaux personnages de la marque Schleich.

Ces figurines représentent les personnages principaux de la saga. Hermione, Luna, Dumbledore, Hagrid, Harry Potter, Ron, chaque personnage est accompagné de son animal totem. Hautes de 10cm, elles sont peintes minutieusement avec plein de détails.

Suivez ce lien pour acheter Harry Potter.

Cliquez sur ce lien pour acheter Hagrid.

Les amateurs de super-héros se tourneront vers les figurines Hasbro. Qu’elles soient issues de l’univers Marvel ou plus récemment des films Indiana Jones, elles sont superbes.

Articulées et pleines d’accessoires, elles sont parfaites pour les collectionneurs ou pour faire des photos. On peut changer les positions, les mains et même le visage pour certaines. On a un petit faible pour celle d’Indiana Jones et Le Cadran de la Destinée.

Suivez ce lien pour acheter Dr Strange.

Cliquez sur ce lien pour acheter Indiana Jones.

Un écran portable Philips 3000 Series

Le Philips 3000 Series est un écran portable qui se branche sur un ordinateur ou sur un smartphone. Cette dalle de 15,6 pouces au format FullHD de 1920 x 1080 pixels est parfaite pour travailler en déplacement ou regarder des vidéos. Notre test complet ici

L’image est de bonne qualité et son taux de rafraichissement permet de même de s’en servir comme écran pour jouer à partir d’un smartphone. Nous avons fait l’essai dans un test et ça change de dimension.

L’écran renvoie une impression de solidité avec des finitions soignées. L’installation peut difficilement être plus simple, vous connectez l’écran et il fonctionne. Le Philips 3000 Series est à un peu moins de 300€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Des guirlandes de Noël connectées

Twinkly est le spécialiste des guirlandes de Noël. Cette année la marque italienne veut connecter votre sapin avec les guirlandes lumineuses Candies. Que ce soit pour ambiancer votre intérieur, placer autour d’une TV ou d’un ordinateur ou décorer votre sapin ces guirlandes s’adaptent à toutes les envies.

Vous pouvez choisir entre différentes longueurs et plusieurs motifs. Les guirlandes connectées existent avec des LED en forme de perles, bougies, étoiles ou cœur et avec 100 ou 200 ampoules.

Les Candies se contrôlent avec l’aide d’une application qui permet de personnaliser les effets lumineux et elles s’alimentent via une prise USB-C. Les guirlandes connectées candies sont au prix de 49,99€ et 69,99€.

Une montre connectée Ice Watch

La marque bien connue Ice Watch a lancé une gamme de montres connectées. Les Ice Smart One sont des montres à petit prix mais avec du style. Le modèle doté d’un grand écran de 1,85 pouce est à moins de 100€.

La Ice Smart One dispose de toutes les foncions essentielles d’une smartwatch. Il y a des jeux vidéo intégrés. La montre embarque un grand nombre de fonctionnalités sport et santé.

Rythme cardiaque, taux d’oxygénation, analyse du sommeil, tension artérielle, vous pouvez surveiller toutes vos constantes le jour comme la nuit et même pendant vos séances de sport. Footing, vélo…

Vous gardez au poignet votre montre même sous la douche puisqu’elle est IP68. Elle peut être immergée jusqu’à 1,5m de profondeur.

Equipée d’un haut-parleur et d’un micro, la Ice Smart One permet de passer et de recevoir des appels. Elle est compatible avec tous les smartphones.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Des SSD ultra rapides pour PS5, Xbox et autres consoles portables

Western Digital a sorti une nouvelle série de SSD pour PS5, Xbox et autres consoles portables. Les SSD Black vont ravir les gamers nomades. Ils vont pouvoir emporter partout avec eux leurs jeux sans se soucier de l’espace de stockage.

Le WD_BLACK SN850P NVMe est conçu pour les consoles PS5. Ce nouveau disque offre une capacité plus élevée et des vitesses plus rapides que la génération précédente, ainsi qu’un design pour son dissipateur thermique exclusif arborant le logo PlayStation.

La capacité de stockage de ce SSD peut aller jusqu’à 4 To pour stocker et jouer jusqu’à 100 jeux. Il est vendu 111,99€ en 1To, 233,36€ en 2To et 581€ en 4To.

Western Digital sort une nouvelle carte d’extension sous licence officielle pour la console Xbox. La carte exploite l’architecture Xbox Velocity, ce qui lui permet d’offrir des performances nécessaires pour jouer en toute sérénité sur Xbox Serie X ou S. WD_BLACK C50 pour Xbox est vendue 129,99€ en 512Go et 169,99€ en 1To.

Le SSD WD_BLACK SN770M NVMe au format M.2 2230 vous permet d’étendre le stockage interne d’une console de jeu portable comme l’ASUS ROG Ally. Vous les amenez ainsi partout avec vous. Avec des capacités de 1To ou 2To, ces SSD sont ultra-rapides. Le taux de transfert va jusqu’à 5 150 Mo/s.

Le SSD 1To est vendu 142€.

Trouvez d’autres idées pour les fêtes de fin d’année pour petits et grands cliquez ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités