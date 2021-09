La NASA sort une BD gratuite avec réalité augmentée - IDBOOX

La NASA, l’agence spatiale américaine, a annoncé la sortie d’une BD gratuite enrichie avec de la réalité augmentée.

« First Woman » est une BD gratuite publiée par la NASA. L’agence spatiale vous invite à faire une voyage dans l’espace avec Callie Rodriguez, la première femme à mettre le pied sur la Lune.

Callie est un personnage de fiction mais peut-être plus pour très longtemps. « First Woman » fait référence au programme Artemis de la NASA qui prévoit de retourner sur la Lune.

La fiction deviendra peut-être réalité. En attendant d’y retourner la NASA nous offre un voyage en réalité augmentée pour nous mettre des étoiles plein les yeux. La BD propose un contenu riche et particulièrement soigné.

La tête dans les étoiles en réalité augmentée

L’histoire est lisible en ligne ou téléchargeable. Elle est même disponible en version audio. Des Flash Code sont disséminés à travers les 44 pages de la BD. Ils renvoient vers une application téléchargeable sur Google Play sous le nom de NASA First Woman. Cette appli peut aussi être utilisée indépendamment.

Au cours de la lecture, on a accès à des objets en réalité augmentée. Un petit robot joue le guide touristique spatial. Il vous expliquera pas à pas comment faire apparaître une combinaison de cosmonautes dans votre salon. Des explications détaillées agrémentent chaque modélisation.

Plus loin dans la lecture, on peut même se balader à l’intérieur d’une station spatiale grâce à un mapping complet d’une pièce. D’autres contenus sont accessibles comme des jeux, des vidéos ou une collecte de badges. C’est bien fait, amusant et très instructif.

D’autres BD sur la conquête et l’exploration spatiale devraient suivre puisque « First Woman » est le tome 1. La NASA prévoit aussi de traduire ce premier essai en espagnol. Même si c’est en anglais ça vaut le coup d’essayer ! Pour y accéder c’est ici

