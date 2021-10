Le Dictionnaire des francophones en ligne évolue ! - IDBOOX

Lancé en mars 2021, Le Dictionnaire des francophones évolue pour répondre aux attentes du public.

Ce dictionnaire est accessible sur Internet ou via une application (iOS et Android). Il est gratuit et collaboratif. Son objectif : réunir les expressions, mots et définitions de la francophonie. (lire notre article)

Depuis son lancement, 550 définitions ont été ajoutées au dictionnaire directement par les utilisateurs. Les organisateurs ont quant à eux ajouter FranceTerme avec environ 7400 entrées.

De plus, le Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF a été mis à jour.



A date, on trouve donc 485 000 mots et expressions issus de toute la francophonie !

Enfin, pour faciliter les recherches, l’ergonomie et la fluidité de l’appli et du site web ont été améliorées. Pour découvrir c’est ici

