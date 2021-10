Samsung Galaxy Tab S7 FE Test - Une tablette polyvalente avec la force du S-Pen - IDBOOX

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une tablette milieu de gamme devenue intéressante suite à plusieurs baisses de prix. Nous avons testé la tablette pour voir ce qu’elle vaut vraiment.

La Galaxy Tab S7 FE est une tablette qui navigue entre le milieu et le haut de gamme. Samsung reprend le principe du Galaxy S20 FE. Ce modèle baptisé Fan Edition reprend les grandes lignes la Galaxy Tab S7+ en faisant quelques compromis pour diminuer le prix.

Sortie en septembre 2021, elle a bénéficié de plusieurs baisses de prix et bonus reprise. Elle est devenue une offre intéressante à considérée si vous souhaitez acquérir une tablette ou en changer. Son prix est de 599€ mais avec les différentes offres, elle peut très vite tomber sous les 300€.

On vous propose de la découvrir dans notre test, non sponsorisé.

Galaxy Tab S7 FE – Un design et des finitions premium

La Galaxy Tab S7 FE est une tablette grand format avec un écran de 12,4 pouces bénéficie de finitions soignées. La coque est lisse avec un effet métal mat. Le revêtement est agréable au toucher mais il marque énormément les traces de doigts.

Les angles sont arrondis et elle est entourée avec un cerclage plat. La tablette fait 6,3 mm d’épaisseur. Elle compense sa finesse par son poids. La tablette pèse 608g ce qui la rend difficilement utilisable d’une seule main.

Par sa taille, la Galaxy Tab S7 FE est clairement une tablette à tenir à deux mains en mode paysage. L’emplacement de la caméra Selfie sur la partie la plus longue nous le confirme. Tout a été pensé pour une utilisation en mode paysage.

Les deux haut-parleurs sont en hauteur sur les côtés pour qu’on ne les recouvre pas avec les mains.

Samsung a fait l’impasse sur lecteur d’empreintes. Il faut se rabattre sur le schéma, le code PIN ou la caméra pour déverrouiller la tablette. Vous ne trouverez pas non plus de prise audio jack. Les écouteurs Bluetooth s’imposent.

Un écran géant

Comme dit précédemment, la Galaxy Tab S7 FE dispose d’un écran de 12,4 pouces. Cette dalle recouvre 85% de la surface avant de l’appareil. C’est immense. On a de l’espace pour tout faire. Jouer, regarder des vidéos, travailler ou encore dessiner, il s’adapte à tous les usages.

Pour minimiser les coûts Samsung a choisi une dalle LCD avec une définition de 2560 x 1600 pixels. On est un peu déçu de ce côté-là. Il faut se contenter d’un taux de rafraichissement de 60Hz. Néanmoins, elle reste de très bonne qualité et ce taux de rafraîchissement modeste lui permet d’étendre son autonomie.

La dalle bénéficie de contrastes élevés et d’un niveau de luminosité qui permet de l’utiliser en extérieur. Il faut tout de même jouer avec les reflets renvoyés par la protection en verre. Si on rajoute à cela taille et son poids, la Galaxy Tab S7 FE est clairement plus une tablette de salon.

Les performances

La Galaxy Tab S7 FE se positionne sur le segment milieu de gamme. Ne vous attendez donc pas à trouver le dernier processeur Qualcomm sous le capot. Samsung a quand même opté pour un le processeur performant.

Sorti mi 2020, le processeur Qualcomm Snapdragon 750G accompagné de 4Go de RAM se montre suffisant puissant pour ne pas être limité dans ses activités de travail ou de loisirs (Nous avons testé le modèle 6/128Go).

Vous pourrez même jouer mais n’espérez pas lancer un jeu avec des niveaux poussés au maximum. Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés et un taux de rafraichissement réglés sur élevés. On peut monter jusqu’au niveau très élevé en conservant une bonne fluidité et sans sentir de ralentissement.

Avec la taille de l’écran, on en prend plein les yeux mais la tablette prend aussi soin de nos oreilles. Les haut-parleurs AKG délivrent un son clair, puissant et enveloppant qui nous plonge encore plus au coeur de l’action.

L’autonomie

La Galaxy Tab S7 FE est pourvue d’une énorme batterie de 10090mAh. Elle lui confère une autonomie d’une bonne grosse journée. C’est une belle prouesse pour une tablette.

Pour exemple une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 6% de batterie.

On est moins enthousiaste sur la vitesse de charge. Samsung a mis un chargeur dans la boite. Excellent me direz-vous oui mais c’est seulement un 15W alors que la tablette est compatible 45W. Moralité si vous n’en n’avez pas un sous la main, la Galaxy Tab S7 FE met presque 3h30 à se charger. C’est long.

Le S-Pen

La Galaxy Tab S7 FE est vendue avec un S-Pen. Il n’y a toujours de logement pour le ranger comme sur le Galaxy Note 20 mais il est aimanté. On peut le coller sur la tranche de la tablette.

Samsung a renforcé l’aimant et il tient beaucoup mieux que sur les autres modèles. On peut secouer la tablette sans qu’il tombe. Vous aurez moins de chance de le perdre si vous n’avez pas de cover.

Ce S-Pen n’est pas alimenté par une batterie. Il ne possède pas de connexion Bluetooth ni de contrôle par gestes. Il n’en demeure pas moins indispensable et agréable à manier.

Réactif et sans latence, le S-Pen est un outil de travail supplémentaire. Il permet de prendre des notes pour ensuite les transformer en fichier numérique. Ce stylet transforme également la Galaxy Tab S7 FE en tablette graphique.

On s’est amusé à faire un petit dessin de Batman avec l’application Penup. En prenant son temps, on peut réaliser de très belles illustrations.

Le S-Pen devient vite une extension naturelle de la tablette. On l’utilise pour tout même si ça n’est pas forcément nécessaire.

L’idéal est de l’utiliser avec la Book Cover Keyboard qui ajoute un clavier et lui donne une position stable pour écrire et dessiner. Sachez que celle de la Galaxy Tab S7+ est compatible.

Ce qu’on en pense

On commence par ce qui fâche. La Galaxy Tab S7 FE est une tablette milieu de gamme. On comprend que Samsung a du faire des choix mais certains d’entre eux sont regrettables.

On citera notamment le taux de rafraichissement à 60Hz ou la présence d’un chargeur 15W dans la boite alors qu’elle est compatible 45W. Le S-Pen nous fait un peu oublier cette décision de Samsung.

Au final, le tableau est loin d’être noir. La Galaxy Tab S7 FE est une splendide tablette avec un écran qui impressionne dès qu’on l’allume. Ses baisses de prix successives font également d’elle un produit très intéressant que l’on veuille travailler, jouer ou regarder des vidéos.

La Galaxy Tab S7 FE s’affirme comme un appareil polyvalent. Elle sait tout faire et en plus elle le fait bien.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Ecran 12,4 pouces LCD – 60Hz Définition 2560 x 1600 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 750G RAM 4/6Go Stockage 64/128Go Extension MicroSD jusqu’à 1To Caméras arrières 8MP Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 10090mAh Charge rapide Oui 45W (chargeur 15W fourni) S-Pen Non connecté (fourni) Lecteur empreintes Non Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 11 Dimensions 185 x 284,3 x 6,3 mm – 610 g