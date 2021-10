Comment mettre à jour la liseuse Bookeen Diva pour continuer à acheter des livres ? - IDBOOX

Si vous possédez une liseuse Bookeen Diva ou Diva HD mettez là vite à jour.



Sans cette mise à jour, vous ne pourrez plus acheter d’ebooks via la librairie de la liseuse.

Cela concerne les personnes qui sont affiliées à une banque pratiquant l’authentification dite forte.

Pour continuer à pouvoir acheter des livres numériques dans la librairie embarquée dans les liseuses Diva et Diva HD vous devez donc suivre cette procédure.

Comment mettre à jour la liseuse Bookeen Diva ?

-Sur votre liseuse, allez dans les paramètres, puis dans “général” pour enlever la mise en veille.

-Allez dans les paramètres puis “Wi-Fi” pour activer votre réseau wi-fi.



-Allez ensuite dans “général” et dans “Mise à jour de la liseuse” pour installer la mise à jour (cela prend entre 5 et 10 minutes).



-Acceptez l’installation de la mise à jour et la liseuse redémarre.

-Une fois la liseuse mise à jour, laissez-la allumée 10 minutes minimum avec le wi-fi actif.

-Patientez, après 10 minutes, l’installation est terminée.

