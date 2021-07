Librairie - Gleeph et Tite Live s’associent pour optimiser les recommandations de lecture - IDBOOX

Gleeph est une application pour les amoureux des livres. Ce réseau social est un outil de recommandation. Il a déjà fait de nombreux adeptes.

Les fans de littérature s’y réfèrent pour obtenir des recommandations de lecture (lire notre article).

Gleeph vient de signer un partenariat avec Tite Live. L’entreprise de logiciels de gestion et services numériques dédiés aux librairies propose à ses clients d’intégrer l’algorithme Fahrenheit à leur site de e-commerce.



L’objectif est de capter plus et mieux l’attention des lecteurs qui visitent les sites marchands des libraires affiliées.



Les libraires qui désirent intégrer cet outil aux sites web ont quelques avantages : Les coûts de mise en place du service de recommandation Fahrenheit est offert pour tous les clients de Tite-Live.



De plus, le coût de licence est offert pendant un mois. Le service peut être activé en 48 heures.



Les recommandations Fahrenheit enrichissent le service aux clients et permettent aux libraires indépendants d’avoir accès à des technologies en général réservées aux très gros opérateurs.

Gleeph c’est aujourd’hui 340 000 utilisateurs actifs.