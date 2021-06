Plus de 60 000 instruments de musique à découvrir et à écouter en ligne c'est gratuit - IDBOOX

La Fête de la musique est passée, mais la musique est présente partout depuis des siècles !

Vous êtes fans de musique et d’histoire, le MIMO, Musical Instrument Museums Online , un “consortium de certains des musées d’instruments de musique les plus importants d’Europe” offre la plus grande base de données librement accessible au monde.



64 070 instruments venant des quatre coins du monde y sont répertoriés. Ce moment musical est proposé en 6 langues dont le français.



Vous allez découvrir ces instruments avec des photos bien entendu, des fiches explicatives, une datation, mais aussi avec du son. Une bonne partie d’entre eux sont accompagnés par la mélodie produite par chaque instrument.



Instruments à vent, percussion, corde, clavier, mirliton, kazoo, faites-vous plaisir et bonne découverte ! Ces contenus sont gratuits ici Des tas d’autres contenus culturels gratuits ici