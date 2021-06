Panorama de la bande dessinée en France - Chiffres clés et tendances 2021 - IDBOOX

La cité de la BD, le CNL et Xavier Guilbert, ont dévoilé le Panorama de la bande dessinée en France.

Cette étude fouillée propose de décrypter les grandes tendances de la BD en France, ses spécificités et ses paradoxes sur 10 ans.

Un marché en pleine expansion

La Bande dessinée se porte bien en France. D’ailleurs, en 2020 malgré la pandémie, le marché a su être contenu (voir les chiffres ici )



Les lecteurs semblent de plus en plus jeunes. L’âge moyen des fans du 9ème art se situe à 34 ans.



Le marché est en pleine expansion. En effet, entre 2010 et 2020 a progressé à + 45,7% générant 591 millions d’euros et 53 millions d’exemplaires vendus (+33,9%).



5 groupes d’édition monopolisent la majeure partie du marché de la BD, avec en tête Média Participations avec 22,1% de PDM.



Le rapporteur de cette étude explique d’ailleurs que si les grands groupes n’ont pas ou peu souffert de la crise sanitaire, tout le monde n’est pas dans ce cas. Pour Xavier Guilbert, la BD a quand même été impactée de façon souterraine, fragilisant notamment les éditeurs indépendants et les auteurs.



A ce propos, les reports de parution, l’arrêt des salons et la fermeture des points de vente liés à la Covid-19 ne sont pas négligeables (15%).

La place de la BD numérique

Selon les chiffres présentés, la lecture de bandes dessinées numériques ne toucherait que 4% des lecteurs. Pourtant l’offre est là. Il y a eu une augmentation importante du nombre de titres disponibles en 10 ans (40 000 titres en 2020 contre 600 en 2010).

Le manga superstar des ventes

Selon l’étude, le BD de genres sont en perte de vitesse (-9,2%) en 1à ans. Par contre, le manga s’envole avec +59% des ventes (22,5 M€ en 2020 vs 14,1M€ en 2010).

Les Comics sont aussi en bonne place. On note une hausse de 127,7% en 10 ans et un CA de 3,1 millions d’euros en 2020.



En complément de l’infographie ci-dessous, il est intéressant de découvrir le Replay du Webinaire, notamment sur la place des bibliothèques, l’interprétation de la l’appétence pour les mangas etc.