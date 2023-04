On a vu Les Trois Mousquetaires D’Artagnan, en garde !

Préparez vous à vivre un moment de grand spectacle avec Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan qui sort au cinéma le 5 avril !

Martin Bourboulon relève le défi de proposer au public du 21e siècle un film de cape et d’épée !

Les Trois mousquetaires ce sont les héros : Atos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï), Aramis (Romain Duris) et le jeune D’Artagnan (François Civil), mais aussi, le Roi qui a un rôle très intéressant (Louis Garrel). Les supers héroïnes ne sont pas loin non plus et tiennent une place importante dans le film.



Les icones de l’œuvre d’Alexandre Dumas sont aujourd’hui portées pour la énième fois au cinéma, mais sous un autre prisme. Le réalisateur prévoit même un second opus qui sortira en décembre avec un focus sur Milady.

Les Trois Mousquetaires – Un film de cape et d’épée en mode 2023

L’histoire des Trois Mousquetaires on la connait tous, alors il fallait innover sans trahir l’œuvre culte.



La camaraderie, la trahison, l’amour, la politique, l’espionnage et les combats sont bien entendu au centre de l’action. Le tout est enrobé dans un écrin de décors à couper le souffle (on adore la scène au bord de la falaise d’Etretat quand D’Artagnan rapporte au galop les ferrets de la reine Anne d’Autriche).



Les prises de vues, les costumes, la mise en scène portent le film. On aime aussi le côté un peu crado des trois héros. Comme les cow-boys, ils semblent sentir le sale et la sueur ! Ils n’ont pas du tout le côté propret des Mousquetaires du cinéma d’antan.

Et puis il y a les Femmes : Milady (Eva Green), Constance (Lyna Khoudri) et la souveraine (Vicky Krieps), chacune dégage une émotion, du mystère et de l’attachement.





Chaque personnage a su donner un peu de modernité à son rôle sans pour autant dénaturer la psychologie des mousquetaires voulue par Dumas.

Le rythme est soutenu, les 2h de projection filent à l’allure d’un cheval au galop.

Un pour tous, tous pour un !

Si par moment le jeu de certains acteurs manque de coffre, Les Trois Mousquetaires est à mettre au rang des superproductions où l’aventure chevaleresque est au centre. On s’amusera aussi à déceler les petits ajouts diffus qui ne sont ni dans le roman, ni dans les 40 et quelques films sortis au fil des ans sur Les Trois Mousquetaires !



A ce propos, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé ravive l’œuvre entière d’Alexandre Dumas. Tous les espaces de la Fondation sont dédiés à l’auteur pour une exposition inédite et grandiose jusqu’au au 15 juillet 2023. Découvrez notre reportage ici.

La distribution du Film Les trois Mousquetaires

D’ARTAGNAN FRANÇOIS CIVIL

ATHOS VINCENT CASSEL

ARAMIS ROMAIN DURIS

PORTHOS PIO MARMAÏ

MILADY EVA GREEN

LOUIS XIII LOUIS GARREL

ANNE D’AUTRICHE VICKY KRIEPS

CONSTANCE LYNA KHOUDRI

DUC DE BUCKINGHAM JACOB FORTUNE-LLOYD

RICHELIEU ÉRIC RUF de la comédie française

Capitaine DE TRÉVILLE MARC BARBÉ

COMTE DE CHALAIS PATRICK MILLE

GASTON DE FRANCE JULIEN FRISON de la comédie française… Sans oublier les centaines de figurants.

