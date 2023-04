Un Atlas des lieux culturels du Grand Paris en accès libre

L’Atlas des lieux culturels du Grand Paris est un outil bien conçu et très intéressant. Ce grand atlas liste plus de 7000 lieux de culture du Grand Paris.

Pour réaliser ce projet titanesque, la Métropole du Grand Paris avec l’atelier parisien d’urbanisme (APUR), la DRAC Île-de-France, et la Société du Grand Paris ont travaillé ensemble.

Un atlas exhaustif avec 7593 lieux !

L’Atlas des lieux culturels du Grand Paris 2023 classifie et analyse la multiplicité de lieux de culture à l’échelle métropolitaine. Il livre aussi des tas d’informations sur l’économie, les enjeux numériques et bien d’autres sujets passionnants.

-282 musées et espaces d’exposition,

-290 bibliothèques et médiathèques,

-207 cinémas,

-809 lieux de spectacle vivant,

-1130 sites patrimoniaux et touristiques, commerces du livre,

-1979 commerces de l’art

-139 tiers lieux, fabriques artistiques ou Micro-folies

-933 lieux d’apprentissage et de formation artistiques

-1543 lieux de production et de pratiques artistiques

-491 sites d’art dans l’espace public et festivals

Un accès gratuit, open source et inédit

Cet Atlas est un outil puissant. Vous pouvez y accéder de plusieurs manières. Tout d’abord il y a un accès classique au catalogue en PDF ici .

Le second accès est bien plus attractif. En effet, il se fait via une appli de datavisualisation. Cette appli web et mobile permet de découvrir et filtrer, par type de lieux et situation géographique, les 7593 références de diffusion, de pratique ou encore de production culturelle et artistique. Essayez l’outil est super puissant ici.

Enfin, les partenaires ont mis à disposition les données en open data pour servir de base commune à d’autres études ici.