Une intelligence artificielle vous aide à coloriser vos photos en noir et blanc

Palette.fm est un outil qui colorise les photos en noir et blanc à l’aide d’une Intelligence artificielle (IA).



L’outil est gratuit et open source. Si vous avez des photos anciennes vous pouvez vous amuser à manipuler cet outil qui vous permet facilement de mettre les couleurs de votre choix.



Photos historiques mises à disposition sur des sites comme Gallica, photos récentes prises en noir et blanc, ou photos de famille, Palette vous accompagne pour la colorisation de vos photographies. Certains essayent même avec des BD et manga en noir et blanc.

Pour mettre en couleurs les photos, il suffit de choisir une image en noir et blanc et de l’intégrer dans l’outil. Celui-ci ne s’appuie pas juste sur une palette de couleurs ou de filtres et là est tout l’intérêt.



Afin d’affiner le résultat que vous voulez obtenir, il vous suffit d’écrire dans la zone texte pour préciser ce que vous voulez. Par exemple si vous avez envie d’ajouter une lumière soleil couchant à votre photo, il suffit de l’écrire dans la zone texte et d’appuyer ensuite sur le bouton « colorize ». À tout moment vous avez la possibilité de modifier les effets et les couleurs. (Voir exemple ci-dessus et ci-dessous)



Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « Surprise me » (surprenez-moi) et là c’est l’IA qui analyse votre photo et vous fait des propositions. Quand le résultat final vous plait, vous téléchargez l’image. Si vous n’avez pas de photos en noir et blanc, la plateforme vous en propose gratuitement pour vous entrainer. Pour y accéder c’est ici

