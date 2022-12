Une nouvelle version du Dictionnaire de l’Académie française en ligne

Lancé en 2019, le Dictionnaire en ligne de l’Académie française s’améliore. Il s’adresse à tous les publics et gratuitement avec une nouvelle version enrichie.

Pour mémoire, le Dictionnaire de l’Académie française, rend accessible les travaux de l’institution a un large public et sur tous les supports : ordinateurs, smartphones et tablettes.

Le site a été conçu par Laurent Catach et la société Diagonal. Il s’adresse aux 500 000 millions de francophones dans le monde. (lire notre article)

Des changements importants

Outre une refonte de la page d’accueil, et l’intégration des derniers travaux de l’Académie sur la 9e édition (jusqu’à Sommairement), la grande nouveauté de cette version est le module de recherches avancées.

Celui-ci permet d’effectuer des explorations tout à fait inédites sur le corpus des neuf éditions (20 tomes imprimés, 250000 articles), en proposant divers critères de recherche qui peuvent être combinés.

Vous pouvez faire des recherches en texte intégral, par domaines, sur les étymologies, sur les mots apparus ou disparus, etc., sur une ou plusieurs éditions du Dictionnaire.

Ces recherches avancées s’adressent sans doute plutôt à des utilisateurs avertis. Cependant elles peuvent également intéresser un public plus large, et ouvrent également à de multiples scénarios pédagogiques, utiles aux enseignants et apprenants du français.

Une autre nouveauté de cette version est l’intégration de liens hypertextes vers le Dictionnaire des régionalismes de France (le DRF, de Pierre Rézeau),

Enfin, le portail poursuit sa compatibilité concernant l’accessibilité, travail réalisé en 2021 qui a été amélioré dans cette version. Pour accéder au site c’est ici