Amazon repousse les limites de l’Echo Dot Horloge 2022

Nous avons testé l’Echo Dot avec Horloge de 5ème génération. Quels sont les nouveautés de la version 2022 ?

Amazon a dévoilé fin septembre 2022, une série de nouveaux appareils. Nous avons déjà pu tester l’étonnante nouvelle liseuse Kindle Scribe. C’est maintenant au tour de la dernière Echo Dot avec Horloge 5ème génération.

A première vue rien ne distingue les Echo Dot avec horloge de 4 et 5ème génération. Cette dernière intègre pourtant de nombreuses nouveautés qui la rend encore plus agréable et intuitive à utiliser.

Il faut également noter qu’elle fait un pas vers une conception plus propre et plus verte. 55 % des plastiques utilisés proviennent de plastiques recyclés post-consommation.

Une installation en trois minutes

Un mot sur l’installation qui s’avère toujours aussi simple et rapide. Dans un premier temps installez, l’application Alexa sur votre smartphone ou votre tablette. Activez le Bluetooth et la localisation et branchez ensuite l’Echo Dot avec Horloge 5ème génération sur une prise de courant.

La base de l’Echo Dot va se mettre à pulser. Effectuez une recherche via l’application, la nouvelle enceinte sera rapidement détectée. Alexa est prête à vous servir. Si vous en avez plusieurs dans votre maison donnez-lui un nom pour la reconnaître plus facilement.

Une qualité audio améliorée

La petite sphère intelligente vous offre un son d’une qualité encore meilleure. On sent tout de suite la différence. Cette version 2022 gagne en puissance mais aussi en finesse. Elle intègre un haut-parleur de 44 mm (1,7 pouce). Il donne de la force à la petite enceinte intelligente. Les voix se détachent plus et les basses sont plus profondes.

Si vous possédez deux appareils Echo, vous pouvez aussi choisir de les jumeler pour avoir un son encore plus immersif. Cet appairage fonctionne pour la musique ou pour le son de la TV avec des enceintes compatibles. On choisit quelle est la sortie gauche et quelle est la sortie droite.

Il faut ensuite créer un groupe d’enceintes pour la musique dans une pièce de votre maison. Cela paraît évident mais les deux appareils doivent également être connectés sur le même réseau WiFi pour être synchroniser.

Un affichage LED étendu

L’écran LED a été amélioré. Sans atteindre les possibilités de l’Echo Show et de son écran 15 pouces, il s’enrichit de nouvelles fonctions qui deviennent vite indispensables. Il sait maintenant afficher autre chose que l’heure.

Désormais, lorsqu’on consulte la météo, une petite icône apparaît pour symboliser le temps ainsi que la température extérieure.

L’affichage LED gagne aussi une nouvelle fonction en lien avec l’écoute de musique. Lorsque vous utilisez Amazon Music, le nom du chanteur et le titre du morceau défilent sur le devant de la sphère. Plus besoin de poser la question à Alexa qui casse l’ambiance en baissant le son pour vous répondre. Autre nouveauté liée à l’écran LED, l’Echo Dot avec horloge affiche le décompte d’un minuteur.

Parmi les autres nouveautés, il faut également citer le bouton Action qui devient tactile. Si on préfère toujours converser avec Alexa pour piloter l’Echo Dot, un effleurement sur le haut de l’appareil permet maintenant de mettre en pause la musique ou de mettre fin à un appel. A noter que le tactile ne fonctionne pas si le micro est coupé.

Alexa un pilote hors pair au service des Echo Dot et autres

Nous n’allons pas détailler les autres fonctions de cette nouvelle Echo Dot avec horloge. On retrouve les mêmes que sur les anciens modèles. Alexa sait piloter à la voix ou via votre l’appli tous vos appareils connectés : ampoule, prise, serrure, thermostat, ventilateur, etc.

Son capteur de température intégrer permet même de définir des routines pour chauffer ou rafraichir une pièce.

Alexa est également à vos côtés pendant les fêtes de fin d’année que vous soyez équipés d’enceintes connectées Amazon Echo, de lecteurs multimédias en streaming Amazon Fire TV ou bien d’un appareil équipé d’Alexa comme un décodeur TV UHD d’Orange. Elle se déguise en Père Noël pour accompagner les petits et les grands. Il suffit de lui poser des question :

« Alexa, demande la météo au Père-Noël »

« Alexa, chante-moi une chanson de Noël »

« Alexa, où vit le Père-Noël ? »

« Alexa, quel âge a le Père-Noël ? »

« Alexa, raconte-moi une histoire de Noël »

« Alexa, raconte-moi une blague de Noël »

« Alexa, donne-moi des recettes de Noël »

« Alexa, donne-moi des recettes de sablés de Noël »

« Alexa, donne-moi des recettes de bûche de Noël »

« Alexa, donne-moi des recettes de dindes aux marrons »

« Alexa, donne-moi des recettes à base de saumon »

