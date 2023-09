Idées livres – 3 romans pour entamer la rentrée en douceur

La rentrée approche, nous vous proposons 3 livres divertissants pour démarrer en douceur le mois de septembre.

Voici nos avis sur : La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandanna (Lumen). Les Disparus du pays imaginaire, de Aiden Thomas (Sabran). De Perle et de Corail T2 : Le lien de sang, de Mara Rutherford (La Martinière Fiction).

La Société très secrète des sorcières extraordinaires

Résumé

Mika Moon a toujours – enfin, presque toujours – respecté trois grandes règles. Cacher sa magie (dans les vidéos qu’elle poste en ligne, elle fait juste semblant d’être une sorcière). Faire profil bas (après tout, qu’est-ce que 14 000 abonnés ?).

Et rester à l’écart des autres sorcières (sauf à l’occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle). La jeune femme a donc pris l’habitude d’être seule et a même passé le plus clair de sa vie d’adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s’attacher à qui que ce soit. Un jour, pourtant, elle reçoit une intrigante offre d’emploi : devenir la professeure particulière de trois jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu’en un coup de baguette magique (et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie), elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses quatre hôtes, aussi excentriques qu’attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux mais contre toute attente attirant, est prêt à tout pour défendre ses trois petites protégées.

Pourquoi le lire

La Société très secrète des sorcières extraordinaires est un roman feel-good qui vous transporte à la Maison de Nulle Part, où trois enfants aux pouvoirs magiques grandissants ont besoin d’une tutrice.

La plume de l’autrice fait ressortir le côté doux du récit et est vraiment agréable à lire. Les personnages sont excentriques, attachants dès les premières pages, et malgré les facilités scénaristiques (et des sujets plus difficiles abordés plus ou moins en toile de fond comme le deuil, le sentiments d’abandon, la solitude…), le roman de Sangu Mandanna est véritablement un petit bonbon plein de magie, de situations abracadabrantes, de secrets et de romance. Une histoire de famille qui se trouve et se choisie, à mettre entre toutes les mains.

À partir de 15 ans – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Disparus du pays imaginaire

Résumé

Il y a cinq ans, Wendy a été portée disparue avec ses deux petits frères. Elle sera retrouvée au bout de six mois, seule, dans les bois ! Quelques années plus tard, deux enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs. Alors qu’elle rentre chez elle par une route sombre à travers bois, au volant de son pick-up, une forme gisant sur la chaussée l’oblige à s’arrêter. Il s’agit d’un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toutes ces disparitions d’enfants. Il s’appelle Peter !

Pourquoi le lire



Les Disparus du pays imaginaire est une réécriture noire de Peter Pan, doublée d’une enquête.

La plume d’Aiden Thomas est efficace, l’atmosphère morose et inquiétante. La première partie du roman est addictive, puis il perd son rythme et s’attarde sur l’histoire d’amour entre Peter et Wendy.

Les sujets abordés font échos à des problématiques actuelles et bien réelles : culpabilité, deuil, trouble de stress post-traumatique, anxiété, solitude… Ce n’est pas le meilleur roman de l’auteur (voire les avis sur Cemetery Boys et Le Porte-lumière) mais on trouve de nombreux éléments du roman originel de J. M. Barrie – et bien plus encore.

Imaginatif, émotionnel, le roman propose une histoire d’amour et de perte. Et surtout, il expose l’importance de garder espoir.

À partir de 15 ans – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

De Perle et de Corail T2 : Le lien de sang

Résumé

En se rendant en Ilara à la place de sa sœur Zadie pour y épouser le prince héritier, jamais Nor n’aurait imaginé revoir un jour son village. Pourtant, après avoir découvert les sombres projets de Céren, son odieux fiancé, Nor a dû s’enfuir – non sans commettre l’irréparable.



De retour à Varénia auprès des siens, elle est rapidement rejointe par Talin. Et elle va apprendre que la menace qui pèse sur son peuple est plus forte que jamais.

Pour sauver Varénia, Nor, Zadie et Talin vont devoir aider l’héritière légitime d’Ilara à récupérer son trône et trouver tous les renforts possibles. Mais le temps leur est compté, d’autant que Nor est régulièrement assaillie par des visions terrifiantes qui pourraient causer leur perte à tous…

Pourquoi le lire

Après un premier tome plutôt réussi mais pas hyper original (voir la chronique), « Le Lien de sang » vient clôturer les aventures de Nor et Zadie de manière assez convenue mais, il faut l’avouer, satisfaisante.

Nor est plus confiante dans ses capacités, et dans le même temps continue de se découvrir et de chercher ce qu’elle « veut vraiment » de la vie – la fin est parfaite en ce qui la concerne.

Talin est mis en avant ainsi que sa relation avec Nor, et la problématique de « l’insta-love » du premier tome est vite oubliée ! Les nouveaux personnages présentés dans ce tome sont intéressants (Adriel et Roan en tête) et la dynamique entre eux et Nor font vraiment passer un agréable moment de lecture.

À partir de 14 ans – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

