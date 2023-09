Le musée d’Iris – Un nouvel album pour les artistes en herbe

Quand l’art nous joue des tours ou comment amener ludiquement les enfants et leurs parents à découvrir des œuvres d’art.

Le musée d’Iris, de Christine Schneider et Hervé Pinel (Seuil Jeunesse), revient avec Le jardin des sculptures, une nouvelle histoire autour de l’art.

Cet album fait suite au livre Le musée d’Iris, déjà critiqué par IDBOOX. Il proposait une visite culturelle et imaginative en compagnie d’iris et de son ami l’éléphant GranGroGri.

Voyage au pays des sculptures et des rêves

Iris, notre jeune héroïne, curieuse de surcroît, toujours accompagnée de son ami éléphant imaginaire, nous amène cette fois sur les quais de la Seine pour découvrir une galerie de sculptures à ciel ouvert.

Tout au long de la visite très venteuse, ils vont passer devant des œuvres d’artistes d’époques et de genres différents comme Michel-Ange avec L’esclave éveillé, Niki de Saint Phalle avec la Nana danseuse, ou encore François Pompon avec son Ours Blanc, Jérôme Duquesnoy et le Manneken-Pis et d’autres comme Christo et Jeanne-Claude et son enveloppement de l’Arc de Triomphe.

Le lecteur va aussi, s’il est vigilant, s’apercevoir que les œuvres se modifient au passage d’Iris. Comme une magicienne, elle leur donne vie. À vous lecteur, de rechercher ces détails qui donnent du mouvement et de la vie à cette visite artistique.



Et pour finir, comme dans le premier album, sa GranMaMi lui demande si elle a rêvé de son ami éléphant et lui propose de raconter son rêve. Mais Iris, qui est dans l’avion qui arrive à New York, observe la statue de la Liberté et aperçoit l’Esclave éveillé tout près de la flamme et en plus il tient l’écharpe rouge que le vent lui avait prise lors de la visite sur les quais …Enfin dans son rêve…

En fin d’album se trouve une partie documentaire sur chaque artiste et l’œuvre présentée. Ces deux albums qui peuvent se lire indépendamment sont une véritable initiation à l’art. Les illustrations très poétique s’harmonisent au texte d’une grande sensibilité. Le musée d’Iris – Le jardin des sculptures est un très bel album à partager avec les enfants dès 4 ans.

