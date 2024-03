Amazon – C’est parti pour les ventes flash de printemps une cascade de bons plans

Amazon lance ses ventes flash de printemps. Profitez de remises incroyables que vous soyez membres Prime ou pas.

Du 20 au 25 mars, les Ventes Flash de Printemps Amazon proposent des prix fous sur des milliers d’articles.

Les clients d’Amazon.fr bénéficient de centaines de milliers de promotions sur des marques telles que Samsung, Oral-B, Puma et Sony.

Les membres Prime bénéficient d’un accès exclusif à des offres WOW Cliquez ici ! D’incroyables promotions sur les plus grandes marques, avec de nouvelles offres chaque jour tout au long de l’événement et cela dans toutes les catégories. Pas encore membre Prime ? Cliquez ici pour plus d’infos

Ventes flash de printemps Amazon – Calendrier des meilleures affaires

Voici le calendrier communiqué pour bénéficier des meilleurs bons plans par thème.

20 mars : high-tech – y compris les appareils, les PC, l’électronique, la technologie sans fil, la technologie sportive

21 mars : maison – y compris la maison, la décoration, le mobilier.

22 mars : mode – y compris Amazon Private Brands, les montres, les bagages, les chaussures, les vêtements de sport.

Rendez-vous ici pour avoir un aperçu complet des promos pour trouver les meilleures bonnes affaires.

