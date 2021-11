Black Friday / Cyber Monday – Apple MacBook Air avec un prix léger comme l’air

Si vous cherchez un nouveau MacBook Air. C’est le moment de vous décider avant la fin du Cyber Monday. Les prix sont en baisse.

Le Cyber Monday et la Black Friday Week vous font un dernier cadeau avant de tirer leur révérence pour cette année. Les prix des MacBook Air et MacBook Air Pro sont en baisse.

C’est le moment de mettre votre ordinateur fatigué à la casse pour goûter aux délices d’un portable plus léger qu’une plume et plus rapide que l’éclair.

Ces offres sont valables en fonction des stocks disponibles.

– L’Apple MacBook Air 13 pouces avec 8Go de RAM et un SSD de 256Go est vendu à 999,99€ au lieu de 1129,99€. Vous économisez 12%. Il s’agit du nouveau modèle avec un puce M1 de couleur Argent.

– Le MacBook Air 13 pouces avec un SSD de 256Go et 16Go de RAM est proposé à 1199,99€ au lieu de 1359,99€, soit 12% de moins sur le prix final.

– L’ordinateur MacBook Air Pro de 13 pouces avec Touch Bar est aussi en promo. Le modèle avec 8Go de RAM et 256Go de stockage est au prix de 1249,99€ au lieur de 1449,99€.

– On reste sur le MacBook Pro. Le MacBook Pro avec Touch Bar et 512Go de stockage SSD gris Sidéral est à 1479,99€ au lieu de 1679,99€.

