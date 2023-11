Cyber Monday – L’after Black Friday chez HONOR c’est canon !

HONOR Magic5 Pro, HONOR 90, PC HONOR MagicBook X16, HONOR Pad X9, HONOR Watch 4 …

Plus que quelques jours avant les fêtes de fin d’année, faite le plein de cadeaux HONOR à prix cassés ! Profitez du Cyber Monday et jusqu’au 30 novembre !

Suivez nos liens il y en a pour tous les budgets et toutes les envies. Les smartphones HONOR, tablettes, ordinateurs, montres connectés sont ici !

HONOR Les réductions de prix et plus encore !

Sachez qu’en utilisant nos codes ci-dessous vous bénéficiez de plus de remises sur les prix déjà en promo.

En utilisant ces codes promos au moment du passage au panier sur le site HIHONOR, vous bénéficiez de plus de bons plans à ajouter aux promos existantes.

-Bénéficiez de 5% de réduction supplémentaire sur tous les produits avec le code : A95ACPS

-Bénéficiez de 7% de réduction sur les téléphones avec le code : ACPSPHONE7

Cyber Monday – HONOR – Les smartphones à prix dingues !

HONOR Magic5 Pro

Quelques infos : -Triple capteur de 50Mpx, technologie Falcon Capture, AI motion sensing capture.

-Le photophone premium capable de capturer l’impossible.

C’est la folie pour le HONOR Magic5 Pro (voir notre test). Il y a une remise immédiate de 300€.

Il vous revient à 899,90€ au lieu de 1199,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

899€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 1199€, soit une remise immédiate de 300€

OU 299€ + 100€ de reprise soit 199€ + 8€ pendant 24 mois pour l’achat du téléphone avec forfait 5G 210Go. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

899,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit une remise immédiate de 300€. Cliquez ici

Darty jusqu’au 27/11/2023 :

899,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1199,90€, soit une remise immédiate de 300€. Cliquez ici

HONOR Magic5 Lite

Quelques infos : Ecran OLED premium et batterie longue durée de 5100mAh dans un design élégant.

-Le smartphone milieu de gamme élégant, fin, léger et très endurant.

Bénéficiez d’une remise immédiate de 100€ pour l’achat du HONOR Magic5 Lite.

Il tombe à 279,90€ au lieu de 379,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

299€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 379€, soit une remise immédiate de 80€

OU 179€ pour l’achat du téléphone avec forfait sans engagement. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

329€ + 50€ de reprise soit 279€ pour l’achat du téléphone au lieu de 379€. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

279,90€ pour l’achat du téléphone (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 Pro offerte d’une valeur de 59,90€. Cliquez ici

HONOR 90

Quelques infos : -Un capteur photo haute résolution pour ne rater aucun détail

-Capteur (1/1,4’’) 200 MP Ultra-clair

-Le smartphone aux capacités photo premium pour les jeunes créateurs

Le smartphone HONOR 90 (voir notre test) bénéficie d’une remise immédiate de 200€.

Vous payez 399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici



Les autres offres :



SFR jusqu’au 27/11/2023 :

399€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 599€, soit une remise immédiate de 200€ OU 1€ pour l’achat du téléphone avec forfait 5G 210Go. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

399€ + 150€ de reprise soit 249€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 599€ OU 99€ pour l’achat du téléphone et 150€ de reprise, avec forfait 5G 200Go. Cliquez ici

Fnac du jusqu’au 27/11/2023 :

399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, soit une remise immédiate de 200€. Cliquez ici

HONOR 90 Lite

Quelques infos : -smartphone 5G doté d’un capteur 100Mpx et d’une grande capacité de stockage.

-Le bon rapport qualité/prix pour ceux à la recherche de bons plans.

Le HONOR 90 Lite est en baisse avec une remise immédiate de 100€.

Le smartphone revient à 199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, Jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Les autres offres :

SFR jusqu’au 27/11/2023 :

199€ pour l’achat du téléphone seul au lieu de 299€, soit une remise immédiate de 100€

OU 159€ pour l’achat du téléphone avec forfait sans engagement. Cliquez ici

Orange jusqu’au 27/11/2023 :

199€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299€, soit une remise immédiate de 100€. Cliquez ici

Fnac jusqu’au 27/11/2023 :

199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, soit une remise immédiate de 100€. Cliquez ici

HONOR X7 > une remise immédiate de 60€.

Quelques infos : batterie 5000mAh, écran Fullview 6,74’’

Il coûte maintenant 159,90€ au lieu de 219,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR X7a > une remise immédiate de 70€.

Quelques infos : batterie 5330mAh, écran Fullview 6,74’’

Son prix :169,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 239,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

ou sur Fnac Cliquez ici ou Amazon Cliquez ici ou Darty Cliquez ici ou Boulanger Cliquez ici

Ordinateur, montre et tablettes

La valse des prix continue avec ces offres immanquables!

PC HONOR MagicBook X16 > une remise immédiate de 250€ Cliquez ici

Quelques infos : Écran HONOR FullView à rapport nombre d’or 16:10

-Processeurs hautes performances Intel® Core™ de 12e génération

-Batterie grande capacité 60 Wh

-Equipé d’un grand écran full view idéal pour le divertissement il offre un large champ de vision.

L’ordinateur passe à 649,90€ au lieu de 899,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR Pad 8 > une remise immédiate de 150€. (voir notre test)



Quelques infos : Écran HONOR FullView 2K 12 pouces avec protection des yeux.

-Huit haut-parleurs et son stéréo surround

-Design Unibody en métal incroyablement léger et fin

-Vos divertissements en grand format

La tablette est à 199,90€ pour l’achat du Pad 8 au lieu de 349,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR Pad X9 > une remise immédiate de 60€. Cliquez ici

Quelques infos : La fréquence de rafraîchissement élevée de 120 Hz

-Écran HONOR FullView 11,5 pouces 120 Hz 2K

-6 haut-parleurs surround

–Vision eXtra, puissance eXtra, idéal pour le divertissement

Prix Black Friday : 189,90€ pour l’achat du Pad X9 au lieu de 249,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR Watch 4 > une remise immédiate de 20€. Cliquez ici



Quelques infos : -Appels Bluetooth

-14 jours d’autonomie

-Suivi de santé complet

-Une montre aux fonctionnalités complètes pour les sportifs amateurs qui cherchent à suivre leur santé de manière aboutie.

Le prix : 129,90€ pour l’achat de la montre au lieu de 149,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités

Article sponsorisé