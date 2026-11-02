Samsung Galaxy S26 – Son prix ne résiste pas au Black Friday

Par / 02/11/2026 / Black Friday, Bon Plan, Galaxy S26, Samsung

Le Black Friday fait chuter le prix du Galaxy S26. Samsung ne l’a pas vu venir. Profitez-en vite ! 

Aucune marque n’est épargnée par le couperet du Black Friday. Il ratatine le prix du Galaxy S26.

Le Samsung Galaxy S26 équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage est affiché à 564,51 €.

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Samsung Galaxy S26 – La fiche technique complète

  Samsung Galaxy S26
Ecran 6,3 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Victus 2
Définition 2340 x 1080 pixels (FHD+) – HDR10+
Processeur Exynos 2600 – 2nm
RAM 12 Go
Stockage 256 / 512 Go
Mises à jour  7 ans OS et sécurité
Caméras arrières 50 MP (f/1.8 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, Dual-Pixel PDAF) OIS + Téléobjectif 10 MP ( f/2.4 Zoom optique 3x 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF) OIS + Ultra grand-angle 12 MP ( f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video) – vidéo 8K@24/30fps
Caméras frontales 12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
Etanchéité Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
Batterie 4300 mAh
Vitesse de charge  Filaire 25W, recharge sans fil 25W
SIM Oui (Nano SIM / eSIM)
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
Audio Haut-parleurs stéréo
OS Android 16 – One UI 8.5
Dimensions / poids 149,6 x 71,7 x 7,2 mm – 167 g
 

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