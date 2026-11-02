Samsung Galaxy S26 – Son prix ne résiste pas au Black Friday

Le Black Friday fait chuter le prix du Galaxy S26. Samsung ne l’a pas vu venir. Profitez-en vite !
Aucune marque n’est épargnée par le couperet du Black Friday. Il ratatine le prix du Galaxy S26.
Le Samsung Galaxy S26 équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage est affiché à 564,51 €.
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Samsung Galaxy S26 – La fiche technique complète
|Samsung Galaxy S26
|Ecran
|6,3 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Victus 2
|Définition
|2340 x 1080 pixels (FHD+) – HDR10+
|Processeur
|Exynos 2600 – 2nm
|RAM
|12 Go
|Stockage
|256 / 512 Go
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50 MP (f/1.8 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, Dual-Pixel PDAF) OIS + Téléobjectif 10 MP ( f/2.4 Zoom optique 3x 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF) OIS + Ultra grand-angle 12 MP ( f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video) – vidéo 8K@24/30fps
|Caméras frontales
|12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
|Etanchéité
|Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
|Batterie
|4300 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 25W, recharge sans fil 25W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – One UI 8.5
|Dimensions / poids
|149,6 x 71,7 x 7,2 mm – 167 g