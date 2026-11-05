Honor Watch 6 la montre connectée à prix cassé pour le Black Friday

Honor Watch 6 est sorti il y a quelques mois. Le deal du jour la propose à un prix massacré.
Sur le site Honor la montre est à 169.90€ en bon plan, MAIS on a trouvé beaucoup moins cher ! En suivant note lien vous la trouverez à 95.68€ et au final elle passe à 82.68€ ! C’est bon ça ! Pour obtenir ce prix utilisez le code FRD1113. Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor Watch 6 l’essentiel
Design et affichage : Élégante et robuste avec son boîtier en métal de 46,5 mm, elle embarque un grand écran de 1,46 pouce ultra-lumineux (3 000 nits), idéal en extérieur. Son gabarit imposant et son poids (51 g) la rendent toutefois trop lourde et instable lors des séances de sport.
Fonctionnalités et santé : Fonctionnant sous un OS propriétaire (sans Wear OS ni store d’applications), elle propose l’essentiel (appels, notifications, météo). Elle assure un suivi de santé complet (SpO2, rythme cardiaque, stress, sommeil), mais fait l’impasse sur l’ECG. La puce NFC est présente mais inactive en France.
Sport et GPS : La montre gère 122 modes sportifs avec détection automatique. Le GPS intégré est globalement précis, mais l’absence de cartographie sur l’écran nécessite de passer par le smartphone pour afficher les tracés.
Autonomie : C’est son point fort : la montre garantit environ 10 jours d’utilisation réelle en usage mixte avec GPS, pour une recharge complète en 1h30.
La Honor Watch 6 est un objet connecté élégant, simple et endurant au quotidien, mais qui manque encore d’arguments technologiques pour convaincre les sportifs exigeants. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.