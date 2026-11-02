Poco F8 Ultra – Avec ce prix Black Friday, il ne laisse aucune chance à la concurrence

Véritable monstre de puissance pensé pour le gaming, le Poco F8 Ultra voit son prix laminé par le Black Friday.
Avec son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, sa batterie massive de 6500 mAh et sa triple caméra de 50 MP, le Poco F8 Ultra faisait déjà trembler la concurrence.
Ce smartphone taillé pour le gaming[suppression de la virgule] glisse sous la barre des 500 €. Avec cette baisse de prix, il ne lui laisse aucune chance.
Le Poco F8 Ultra est affiché à 579,64 €, mais il bénéficie d’une réduction de 80 € avec le code FRD1180. Cette offre ramène son prix à seulement 499,64 €. En payant avec PayPal, vous cumulez une réduction de 33 €. Le prix du Poco F8 Ultra passe à 466,64 €.
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Les points forts du POCO F8 Ultra
Performances de pointe : Il embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nm, associée au chipset graphique VisionBoost D8, ainsi qu’à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1 ultra-rapide.
Écran AMOLED très lumineux : Un grand affichage de 6,9 pouces HyperRGB 120 Hz avec des bordures ultra-fines (1,68 mm). Il atteint une luminosité de pointe à 3 500 nits et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.
Autonomie et charge rapide : Une batterie en silicium-carbone de 6 500 mAh compatible avec l’HyperCharge 100 W en filaire et 50 W en sans fil.
Volet photo polyvalent : Un capteur principal Light Fusion 950 de 50 Mpx avec OIS. Il est complété par un téléobjectif périscopique 5x de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx.
Expérience audio élaborée : Un système sonore Sound by Bose composé de haut-parleurs stéréo symétriques accompagnés d’un caisson de basses indépendant.
Conception durable : Châssis en alliage d’aluminium, finition au choix en fibre de verre ou matériau nano-tech, le tout certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.