Honor Magic 5 Pro – Des bons plans renversants et des cadeaux

Le nouveau Flagship d’Honor est enfin officiel ! Le Honor Magic5 Pro est un smartphone premium très classe et efficace !

Design, et performant il est vendu à 1199 euros, mais en suivant nos liens vous pourrez l’obtenir pour moins de 1000 euros.

Honor Magic 5 Pro, les offres magiques !

Pour permettre au plus grand nombre d’avoir un smartphone haut de gamme, Honor propose d’excellents deals.

Le Honor Magic5 Pro avec 12Go de RAM et 512Go de stockage est vendu au prix de1199€. Jusqu’au 1er Mai, il bénéficie en plus d’une offre immanquable. La réduction va jusqu’à 200€ et vous gagnez en plus une tablette Honor Pad 8 (d’une valeur de 350€).

Hi Honor : 100€ de réduction + un coupon 100€ insérez le code APRCPS5P + une Honor Pad 8 offerte et une assurance sur l’écran de 6 mois. Cliquez ici

Fnac : 100€ de réduction + 100€ à l’ajout au panier + une Honor Pad 8 offerte. Cliquez ici

SFR : 100€ de réduction + une HONOR Pad 8 offerte et 150€ de reprise d’achat Cliquez ici

Orange : 100€ de réduction + une HONOR Pad 8 offerte et 100€ de remise Cliquez ici

Les arguments qui nous font craquer !

Finitions soignées, écran LTPO ultra lumineux 1800 nits, processeur Snapdragon 8 Gen 2, autonomie étendue grâce à une batterie 5100mAh, le Honor Magic 5 Pro se démarque sur de nombreux points.

On aime son triple appareil photo 50 MP et son système Falcon Capture. Ce mode vous permet de faire des photos claires et nettes en mouvement. Vous ne raterez plus une photo lors de vos matchs préférés, ou quand vous assistez à une scène d’action !

Photos de sport, d’animaux ou tout simplement du quotidien, il vous comblera si vous êtes un passionné des photos instantanées. Son appareil photo couronné par DXOMARK a beaucoup d’autres qualités que nous vous laissons découvrir dans notre test.

Quelques exemples de photos réalisées avec le Magic5 Pro