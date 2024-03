Honor Magic 6 Pro derniers jours pour profiter de l’offre hallucinante

Le Honor Magic6 Pro fait bouger les lignes et en met plein la vue à la concurrence et aux amateurs de beaux smartphones.

Le nouveau Flagship de la marque bénéficie d'une offre géniale jusqu'au 30 mars.



Quelle est l’offre de lancement du Honor Magic 6 Pro ?

Le Magic 6 Pro 12/512Go est à 1299.90€. Avec le code A6PCPS, vous bénéficiez de 130€ de réduction.il vous revient à 1169.90€. Honor vous offre en plus sa dernière tablette Honor Pad 9 d’une valeur de 399,90€. Vous profitez également d’une assurance dommages gratuite pendant 12 mois. Suivez ce lien pour l’acheter.

7 raisons d’acheter ce smartphone signé Honor

Il y a énormément de raisons de craquer pour Magic 6 Pro mais nous allons vous en citer 7 !

1ère raison, son écran AMOLED Quad Curved de 6,8 pouces ultra-résistant. En plus d’une luminosité élevée de 1600nits, il bénéficie d’un filtre anti-lumière bleu pour limiter la fatigue des yeux et d’un écran anti-scintillement.

2ème raison, Son puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 que rien n’arrête. (lire notre test)

3ème raison, Le système Falcon Capture 2.0 alimenté par un modèle d’IA qui permet de faire des photos en mouvement super nettes. L’appareil est capable de prendre 30 clichés en 1 seconde ! L’IA détecte les sports avec 8 millions d’images. Cet algorithme avancé prédit et capture sans effort les moments les plus décisifs en ultra-haute définition.

4ème raison, son appareil photo performant et polyvalent avec un capteur principal de 50MP accompagné d’un ultra grand angle de 50MP et d’un téléobjectif de 180 MP. Ce dernier muni d’un zoom optique 2,5x et d’un zoom numérique jusqu’à 100x permet de ne rien rater même à longue distance.

5ème raison, la batterie. Le Magic6 Pro est les seul flagship alimenté par une batterie de 5600mAh. Cette batterie en silicium carbone de 2ème génération est très fine et surtout elle offre une autonomie de compétition. Il ne vous lâchera pas avant la fin de la journée et même bien au-delà.

6ème raison, le Honor Magic 6 Pro est un smartphone à toute épreuve. Il résiste à des chutes d’1m60. L’écran a le niveau de résistance le plus élevé de l’industrie. Le smartphone est également certifié IP68.

7ème raison, Le Magic 6 Pro bénéficie d’une nouvelle mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dont de l’IA générative.

Profitez de l’offre de lancement Honor Magic6 Pro

130€ de remise avec le code A6PCPS + Honor Pad9 offerte + 1 an d’assurance incluse ! Cliquez ici

