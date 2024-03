Kobo Elipsa 2E – La liseuse haut de gamme en promo !

La Kobo Elipsa 2E est en promo ! Profitez d’une remise de 50 euros sur cet appareil haut de gamme qui permet d’écrire, de lire, de dessiner et d’écouter des livres audio.

La Kobo Elipsa 2E passe à 349.99€ au lieu de 399.99€. Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Quelques infos sur Kobo Elipsa 2E et une vidéo

L’appareil est doté d’un écran tactile de 10,3 pouces. Il dispose aussi d’un stylet amélioré avec une gomme intégrée. La capacité de stockage est de 32 Go.

Elle est aussi plus écologique que la version précédente. En effet, elle est fabriquée avec du plastique recyclé et du plastique provenant des océans.

La Kobo Elipsa 2E offre une expérience de lecture et d’écriture confortable et personnalisable. On a la possibilité d’annoter les eBooks et les PDF. On peut aussi créer et organiser des cahiers, convertir les notes manuscrites en texte tapé et de les sauvegarder dans le cloud.



Elle permet également d’écouter des livres audio Kobo avec la technologie Bluetooth. Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour info : La Kobo Libra 2 32GO est aussi en bon plan 179.99€ au lieu de 199.99€ Cliquez ici pour l’acheter ou en savoir plus.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici