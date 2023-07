Prime Day – Notre sélection des vraies bonnes affaires à ne pas manquer

Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans de ces Prime Day 2023. Ne passez pas à côté du produit de vos rêves. Vous avez jusqu’au 12 juillet 23h59 !

Les Prime Day sont l’occasion de réaliser des bonnes affaires mais elles sont parfois difficiles à dénicher. Il y a de nombreuses offres mais toutes ne sont pas intéressantes.

Smartphones, ordinateurs, liseuses et autres appareils high-tech, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons de ces Prime Day 2023.

Google Pixel 7, Microsoft Surface Pro 9, Echo Show 15, Honor 90, Honor Magic 5 Pro; SSD SanDisk, Samsung Galaxy Z Flip 4, faites votre choix.

Les vrais bons plans smartphones des Prime Day 2023

– Le pack Pixel 7 + Pixel Buds passe à 599€ au lieu 705€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Pixel 7a + le chargeur est 479€ au lieu de 538€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Honor 90 Coloris Black/Green – À partir de 499,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€ (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte d’une valeur de 199,90€. Saisissez le code coupon AID90 jusqu’au 19 juillet. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Honor Magic 5 Pro 12/512Go Black/Green est à partir de 999€ au lieu de 1199,90€, soit 200€ de réduction immédiate. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Honor 90 Lite 8/256Go Black est à partir de 249,99€ au lieu de 299,90€, soit 50€ de moins sur le prix final. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Honor Magic 5 Lite 256Go est à partir de 299,90€, soit 80€ de moins. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Galaxy Z Flip 4 passe à 699€ euros seulement pour la version 128Go. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Galaxy Z Fold 4 est à 1299 euros c’est le prix le plus bas depuis son lancement. Suivez ce lien pour l’acheter.

– La version 256Go du Galaxy Z Flip 4 passe quant à elle à 759€ au lieu de 1169€ c’est une super affaire ! Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Google Pixel 6a passe à 344€ au lieu de 459€ avec le code FNAC30. C’est une super affaire. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Xiaomi 11T 5G – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED flat DotDisplay, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 108MP camera pro, 5000mAh, Gris Comète (Version Française + 2 ans garantie) passe à 329.90€ (-41%) Suivez ce lien pour l’acheter.

– Xiaomi 11T Pro 5G. Smartphone 8+128GB, 6,67” 120Hz AMOLED Plat, DotDisplay, Snapdragon 888, 108MP camera pro, 5000mAh, Gris Comète (Version Française + 3 ans garantie). Il passe à 379.90€ -18% Suivez ce lien pour l’acheter.

– Redmi Note 11 Pro+ 5G. Smartphone, Hyper Charge 120W, caméra arrière 108MP, Display FHD+ AMOLED 120Hz, 4500mAh, MTK Dimensity 920, 6+128 Gris graphite. Le smartphone passe à 280.56€ (-4%) Suivez ce lien pour l’acheter.



– Le Redmi Note 10 5G. Smartphone débloqué 4+64GB, 6.5″ Écran DotDisplay 90Hz AdaptiveSync, MediaTek Dimensity 700, Triple caméra, 5000mAh, Gris Graphite (Version Française + 2 Ans de Garantie). Il passe à 169.90€ (-6%) Suivez ce lien pour l’acheter.

– POCO X4 Pro 5G – Smartphone 8+256GB, 6.67” Écran 120Hz AMOLED, Snapdragon 695, Triple Caméra 108MP, 5000mAh, Bleu Métal (Version française + Garantie 2 ans). Il passe à 269€ (-23%) avec Alexa mains-libres. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Xiaomi POCO X4 GT 5G – Smartphone 8+256GB, 6.6″ 144Hz Écran DynamicSwitch, MediaTek Dimensity 8100, Triple Caméra 64MP, 5080mAh, Charge Turbo 67W, Noir (Version française) Alexa Mains-Libres passe à 299€ (-16%) Suivez ce lien pour l’acheter.

Les bons plans Prime Day Apple

– Les AirPods Pro 2 sont proposés à seulement 223,25€. Foncez avant que les Prime Days 2023 se terminent. Suivez ce lien pour les acheter.

– Les AirPods 3 sortis en 2002 sont aussi vendus à prix cassé. Les AirPods 3ème génération avec boitier de charge Lightning sont à 159€ au lieu de 181€. Suivez ce lien pour les acheter.

– Les AirPods 3 équipés d’un Boîtier de Charge MagSafe. Le prix de ces écouteurs passe de 186€ à 169€. Suivez ce lien pour les acheter.

– Apple Watch Series 8 Blanc avec boitier aluminium à 409€

– Boitier aluminium et bracelet sport Stellaire Apple Watch Series 8 Blanc à 409€

– Apple Watch Series 8 Blanc avec bracelet sport et boitier aluminium noir à 409€

– Le modèle Apple Watch Series 8 Red à 409€

Prime Day – Les vraies bonnes affaires liseuses Kindle

– Le Kindle 2022 (dernière modèle à ce jour) avec un écran de 6 pouces de 300ppi est au prix de 69,99€ au lieu de 99,99€. Vous économisez 30% soit 30€. Cette offre concerne le modèle noir avec publicités. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Le Kindle 2022 sans publicité bénéficie également d’une baisse de prix. La liseuse est proposée à 79,99€ au lieu de 109,99€. Cela correspond à une baisse de 27% soit 30€ en mois sur le prix final. Suivez ce lien pour l’acheter.

– La Kindle Paperwhite Signature 32Go. Le prix de la liseuse sans publicités baisse de 26%. Elle est vendue à 139,99€ au lieu de 189,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– La Kindle Paperwhite avec publicités est vendu à 109,99€ au lieu de 159,99€. Vous économisez 31% soit 50€ de moins. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– La Kindle Paperwhite sans publicités est à 119,99€ au lieu de 169,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Kindle Scribe écran de 10,2 pouces est le premier Kindle sur lequel on peut écrire et dessiner. Le modèle avec le stylet basique et 16Go déstockage est à 294,99€ au lieu de 369,99€. Vous économisiez 20%. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Kindle Scribe prix du modèle avec une stylet premium doté de fonctions tombe à 319,99€ au lieu de 399,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– La Kindle Oasis avec 8Go de stockage est à 199,99€ au lieu de 249,99€. Vous économisez 20% soit 50€ de moins. Suivez ce lien pour l’acheter.

Prime Day 2023 – Les vrais bons plans high-tech et plus

– L’Echo Show 15 tombe à 219,99€ au lieu de 289,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Toutes les enceintes intelligentes Echo avec la vois d’Alexa sont en promo. Suivez ce lien pour les découvrir.

– Le Microsoft Surface Pro 9 8/256Go Intel EVO Core i5 12ème gen est à seulement 899€ au lieu de 1074,11€. Vous économisez 16% soit près de 175€ en moins sur la facture. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le Surface Pro 9 couleur Platine avec 16/256Go passe de 1369€ à 1149€. Vous profitez d’une réduction de 220€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Le Portable SSD SanDisk 480GB bénéficie de 41% de remise. Il passe à 69.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le SanDisk Extreme 2TB portable NVMe SSD, USB-C, résistant à l’eau et à la poussière est à -21%. Il passe à 145,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le SSD Extreme Pro 4TB portable NVMe, USB-C, up to 2000MB/s, profite de 61% de remise. Il tombe à 389,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le WD 18To Elements Desktop Disque dur de bureau – USB 3.0, Noir est à -31%. Il coûte 349.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le SSD WD BLACK SN850X NVMe 1TO passe à 89,99€ vous économisez 15%. Suivez ce lien pour l’acheter.

