Samsung Galaxy Z Fold 5 – Une baisse de prix qui donne le sourire

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 s’offre une réduction de prix . Il tombe sous les 1500€. Ca n’est presque plus la peine de vous plier en quatre pour l’acheter.

On ne présente plus le Galaxy Z Fold 5. C’est la Rolls des smartphones pliants. Vous passez d’un écran AMOLED extérieur de 6,2 pouces à un écran pliant à l’intérieur de 7,6 pouces en un claquement de doigt.

C’est quasiment la taille d’une petite tablette qui rend le Galaxy Z Fold 5 aussi bien adapté aux loisirs qu’au travail.

Ce bijou de technologie est moins cher à l’occasion d’une vente flash. Le Galaxy Z Fold5 est vendu 1451€ au lieu de 1699€ sur le site Samsung. Vous économisez 248€. Ce prix est valable uniquement sur le modèle crème équipé de 256Go de stockage.

Un chargeur 25W est offert avec le smartphone ce qui est de plus en plus rare.

